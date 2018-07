Der Espresso begleitet ihn durch den Tag. Ulrich Rüdiger nimmt ihn vorzugsweise "hart und bitter", ohne Zucker, ohne Schnörkel. Das italienische Getränk passt zum expressiven Stil des Rektors der Universität Konstanz. Rüdiger mag es zügig und nüchtern. Er liebt das Tempo. Die Zeiten, in denen Universitäten von alten Männern mit ruhiger Hand dirigiert wurden, sind vorbei. Rüdiger ist Physiker. Er weist einen Lebenslauf auf, der – mindestens von außen betrachtet – stets nach oben zeigt. Ein Teilchenbeschleuniger.

Im Gespräch mit dieser Zeitung sagt Rüdiger: "Posten wie den eines Rektors sollte man maximal zehn Jahre bekleiden – plus minus zwei, drei Jahre." Die Universität Konstanz hat er über knapp neun Jahre erfolgreich geleitet. Er blieb also unterhalb der geforderten "Laufzeitbegrenzung", wie er es nennt.

Zum 1. August wechselt er an die Universität in Aachen

Seine Schaffenskraft sprach sich im erlauchten Kreis der deutschen Rektoren herum. Als die technische Hochschule in Aachen (RWTH) einen neuen Chef suchte, traten die Gremien schon im Vorfeld an Ulrich Rüdiger heran. Und als in Konstanz keiner etwas ahnen konnte, verhandelte er aus starker Position heraus mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Zum 1. August wechselt er an die Universität in Aachen, die etwa vier Mal so viele Studenten wie Konstanz unterrichtet.

Die Größe reizt Rüdiger, aber nicht nur sie. Etwas anderes war entscheidend. In Aachen findet er eine Fächermischung vor, die ihm ideal erscheint. Sie steht für Zukunft und Aufbruch. Technische Fächer, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Wirtschaft. Das ist seine Welt.

In Konstanz hinterlässt er große Fußtritte mit weiter Schrittlänge. Seine Zeit im Amt bildet das Parallelogramm zur Exzellenzinitiative, bei der die kleine Uni am Bodensee zwei Mal den großen Pokal abräumte. Exzellenzinitiative ist ein verkorkstes Wort, das man so übersetzen kann: Zehn Jahre lang erhielt die Universität viel Geld und noch mehr Ehre.

Der Fall Jauß

Mit diesem forschungspolitischen Turbolader konnten neue Stellen geschaffen und Akademiker beschäftigt werden. Ein Füllhorn, mit dessen Ausschüttung der Rektor bauen und bauen lassen konnte. Die Initiative wirkte als zweite Gründerzeit für die junge Universität (1966 gegründet). Auch eine vorbildliche Kinderbetreuung (100 Plätze) gehört in dieses Turboprogramm – so vorbildlich, dass auch Eltern ohne universitäre Anstellung dort gerne ihre Kinder unterbringen wollen.

Der Wachstumsschub vollzog sich eher im Stillen. In die breite Öffentlichkeit wirkte Ulrich Rüdiger, als es um die Aufarbeitung einer außergewöhnlichen Karriere ging: den Fall des renommierten Professors Hans Robert Jauß. Der Rektor hatte sich 2014 entschlossen, das Leben von Jauß vor 1945 durch einen externen Fachmann beleuchten zu lasen. Den Auftrag erhielt der Historiker Jens Westemeier (Potsdam).

Er zeigte die Vergangenheit des späteren Professors Jauß als Offizier der Waffen-SS auf. Jauß war nicht Mitläufer gewesen, sondern überzeugter Vertreter des NS-Regimes, der sich nach dem Krieg noch mit Orden aus dem Dritten Reich brüstete. Ulrich Rüdiger setzte auf Aufklärung und hat damit seiner Universität einen guten Dienst erwiesen.

Was Rüdiger begleiten wird

Nicht alle sahen den Faktencheck, den das Rektorat betrieb, so positiv: Eine Riege prominenter Alt-Professoren griff die Universitätsleitung damals heftig an. Die Argumente der Emeriti waren kläglich ("Wir haben das schon lange gewusst") – für eine im Dienst der Aufklärung stehende Einrichtung.

Diese Vergangenheit ist inzwischen selbst Vergangenheit. Der 51 Jahre alte Rektor ist kein Freund von Nostalgie. Den Bebauungsplan für die Universität will er noch auf den Weg bringen. Ansonsten räumt er bereits sein Arbeitszimmer auf. Ein Foto wird ihn nach Aachen begleiten: das Porträt von Vorgänger Gerhard von Graevenitz. Bei ihm lernte Rüdiger das Handwerk des Rektors, das mit der Forschung des Physikers oder der Lehre kaum etwas zu tun hat. Über von Graevenitz (+2016) spricht er mit Ehrfurcht, er sei ihm Freund und Vorbild gewesen. Den Bodensee verlässt er indes ohne emotionales Tremolo. "Für mich ist Heimat da, wo ich Verbundenheit spüre," sagt er.

Was sagen Studenten zum Abschied von Ulrich Rüdiger? Wir haben mit der Psychologie-Studentin Paula Strobel gesprochen:

Video: Uli Fricker

Ulrich Rüdiger Der studierte Physiker stammt aus Helmstedt (Niedersachsen) und kennt Aachen gut, da er dort bereits studiert hat. Nach Promotion und Habilitation wurde der 51-Jährige 2002 als Professor an die Universität Konstanz berufen. 2009 wurde er ins Amt des Rektors gewählt, das er zum 1. August abgibt, um an die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) zu wechseln. Die RWTH ist die größte technisch ausgerichtete Universität in Deutschland mit etwa 44 000 Studenten. – Ulrich Rüdiger ist verheiratet, er hat vier Kinder.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein