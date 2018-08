von Uli Fricker und dpa

Angesichts des tödlichen Messerangriffs in Offenburg will die Landesärztekammer Mediziner besser vor Gewalt schützen. „Viele sind natürlich besorgt und überlegen jetzt, einen Alarmknopf einzubauen, wie man das von den Banken schon seit langem kennt“, sagte Präsident Ulrich Clever in einem Interview.

Ein 26-Jähriger aus Somalia soll am Donnerstag einen Arzt in dessen Praxis in Offenburg mit einem Messer getötet und eine Mitarbeiterin verletzt haben. Das Motiv ist zum jetztigen Zeitpunkt noch unklar.

„Auf Ebene der Bundesärztekammer beschäftigen wir uns mit dem Vorschlag, in jeder Landesärztekammer Meldestellen für Gewalt-Vorfälle einzurichten“, sagte Clever. „Das sind wir den Kolleginnen und Kollegen, ihren Mitarbeitern wie den Patienten schuldig.“ Nach einer Erhebung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hätten im vergangenen Jahr 325 Ärzte Gewalt in Praxen erlebt. Vergleichszahlen aus den Vorjahren gebe es nicht.

Könnte ein Alarmknopfen schützen?

Der Alarmknopf würde für den Patienten unsichtbar unter dem Schreibtisch angebracht. Diese Sicherheitsmaßnahme ist bereits von Banken bekannt; auch dort kann ein Kassier im Fall eines Überfalls den Alarm auslösen, wenn er das für nötig hält. Bei einem praktischen Arzt ist es freilich schwieriger: Während der Behandlung bewegt er sich im Raum. Ein roter Knopf an seinem Schreibtisch würde ihm nichts nützen.

Als Reaktion auf die Tat versammelten sich in Offenburg Hunderte Menschen zu Demonstrationen. Die AfD hatte zu einer Mahnwache aufgerufen. Sie fordert den Rücktritt von Oberbürgermeisterin Edith Schreiner (CDU). Bürger führten auch Plakate mit sich. Die Linke Jugend hatte daraufhin eine Gegendemonstration angemeldet. Beide Seiten seien am Nachmittag auf dem Marktplatz in Offenburg zusammengetroffen – mit jeweils rund 300 Teilnehmern, sagte ein Polizeisprecher. Es sei friedlich geblieben.

Oberbürgermeisterin Schreiner hatte nach der Tat zur Besonnenheit aufgerufen. „Dass das Tötungsdelikt in unmittelbarer Nähe die Offenburger Bürgerinnen und Bürger bewegt, ist nachvollziehbar und menschlich“, hatte Schreiner erklärt. „Doch gerade deshalb appelliere ich an die Offenburger Bürgerschaft, sich besonnen zu verhalten und von Pauschalisierungen abzusehen.“ Sie sagte in diesem Zusammenhang nicht, was sie mit "Pauschalisierungen" meint.

Seine Tochter war Augenzeugin

Inzwischen werden weitere Details des Geschehens bekannt. Nach Medienberichten war die Tochter des Arztes zufällig anwesend, als ihr Vater getötet wurde. Eine Zeugin berichtet von kläglichen Rufen der Zehnjährigen, die die Attacke auf den Arzt miterlebt haben soll. Der Arzt habe nur wenige Straßen von seiner Praxis entfernt gewohnt. Seine Tochter sei deshalb oft zum Spielen vorbeigekommen, wenn es sich ergab.

