Stuttgart/Reutlingen Grüner Pfeil für Radfahrer wird auch im Südwesten getestet

Ein grüner Pfeil zum Abbiegen nur für Radfahrer - das wird im Laufe des Jahres in Stuttgart und Reutlingen getestet. Die beiden Städte im Südwesten gehören zu insgesamt neun Kommunen in Deutschland, in denen die Bundesanstalt für Straßenwesen ein Pilotprojekt gestartet hat.