Obwohl der „Tatort“ noch nicht lief, stockte vielen Freiburgern schon am frühen Sonntagabend der Atem. Der Bürgerentscheid über den neuen Stadtteil Dietenbach geriet zu einem echten Wahlkrimi. Erst führte das Lager der Gegner, dann lieferten sich beide Fraktionen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Ergebnis ist eindeutig: 60 Prozent der Wähler haben für Dietenbach gestimmt. 15 000 Personen sollen in dem 110 Hektar großen Areal einmal wohnen; das geplante Viertel im Westen der Stadt wird eines der größten Bauprojekte in Deutschland.

Die Vorzeichen für diese Entscheidung waren eigentlich klar, denn Wohnraum ist in Freiburg knapp und teuer. 38 Prozent ihres Einkommens geben die Freiburger im Schnitt für die Miete aus. Doch das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Die große Debatte, die die Stadt über Monaten polarisierte, war die Frage nach dem Wie: Darf eine Stadt, die sich selbst als „Green City“ vermarktet, eine landwirtschaftliche Nutzfläche zubetonieren, um damit ein soziales Problem zu lösen? Martin Horn, der das Projekt unterstützte, erklärte: „Ich bin dankbar für das klare Votum und die hohe Wahlbeteiligung.“ Dies gebe den Bauplänen eine größere Legitimation. Der Weg für den Bau sei nun frei. Mit den betroffenen Landwirten, deren Wiesen und Äcker weichen müssten, werde er das Gespräch suchen. Zugleich appellierte er an die Gegner, den Bürgerentscheid zu akzeptieren und sich an einem Dialog zu beteiligen.

Die Gegner erklärten – Stand heute – das Votum zu respektieren, geben sich aber weiterhin skeptisch. In einer Pressemitteilung spricht die Wählervereinigung „Freiburg Lebenswert“ von einem „Gewinn für die Demokratie“, meldet aber zugleich Zweifel an, ob „die vielen Versprechungen wirklich umgesetzt werden können“. Der Vorsitzende Wolf-Dieter Winkler zieht ein bitteres Fazit: „Von Freiburg als „Green-City“ sollten wir künftig nicht mehr reden.“

Die für Bürgerbeteiligung zuständige Staatsrätin in der grün-schwarzen Landesregierung, Gisela Erler (Grüne), zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur dpa ebenfalls zufrieden. Das Beispiel Freiburg zeige, dass es durchaus möglich sei, Mehrheiten für ein kontroverses Großprojekt zu finden. Erler wies zugleich die Kritik der kommunalen Spitzenverbände zurück, nach denen Bürgerentscheide die kommunale Bauleitplanung viel zu häufig blockierten. Dem Staatsministerium seien aber nur 16 Abstimmungen zu Bauleitplanungen bekannt – davon seien Bürgerinitiativen in neun Fällen erfolgreich gewesen und hätten Bebauungen verhindert. Angesichts von 2000 bis 3000 Bauleitplanungen pro Jahr liege der Anteil der Ablehnungen aber im Promillebereich.