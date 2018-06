von dpa/lsw

Das Erzbistum Freiburg hat verboten, Wasser und Asche zu vermischen. Am Aschermittwoch, dem traditionellen Datum für das Aufmalen von Aschekreuzen auf die Stirn, hatten in diesem Jahr bei einem Gottesdienst in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mehrere Besucher Verätzungen auf der Haut erlitten.

Nach einer Untersuchung des Landeskriminalamts war wohl die Mischung der Asche mit Wasser für die ätzende Wirkung verantwortlich, weshalb das Bistum aus Vorsicht nun das Verbot verhängte. Warum jahrelang keine Hautreizungen auftraten, kann man sich dort nicht erklären. Künftig werden die Priester voraussichtlich reine Asche für ihre Kreuze verwenden. «Das hält natürlich ohne Wasser weniger gut», sagte ein Bistumssprecher. «Aber es geht ja ums Symbol.»

Die Vorfälle in Baden haben auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart aufmerksam gemacht. In ihrem nächsten Amtsblatt wollen die Verantwortlichen Hinweise für die korrekte Verwendung der Asche beim Auftragen des Kreuzes geben, sagte eine Sprecherin.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein