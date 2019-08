Rust – Es ist die Schreckensvorstellung vieler Freizeitpark-Besucher: Man sitzt in der Achterbahn und plötzlich gibt es eine Panne. So erging es 24 Besuchern des Europa-Parks am Dienstag, als bei der Holzachterbahn „Wodan“ beim Hinaufziehen eine Antriebskette riss und der vollbesetzte Wagen stehen blieb. Allerdings: Das Tempo war niedrig, außer Stillstand hatte die Panne keine Auswirkungen. Die Besucher konnten die Bahn einfach verlassen. Dennoch stellt sich die Frage: Wie stark wird die Sicherheit von Achterbahnen kontrolliert?

Kurz gesagt: Sehr intensiv, wie Parksprecherin Diana Reichle sagt. Jeden Tag vor Parköffnung seien sechs Mitarbeiter drei Stunden lang mit Sicherheitstests der Achterbahnen beschäftigt. Dabei stünden auch Testfahrten auf dem Programm.

Fehler blieb unentdeckt

Doch warum wurden dabei nie die Verschleißerscheinungen oder Materialfehler entdeckt, die die Kette im Laufe des Parktages reißen ließen? „Alle erkennbaren Verschleißindikatoren waren in diesem Fall ohne Auffälligkeiten“, sagt Reichle. Eine Gefahr bestehe bei technischen Pannen für Gäste aber nie, dafür gebe es immer entsprechende Sicherheitssysteme. Nach unten zurückrollen könne der Achterbahnzug an keiner Stelle des Hanges.

Externe Kontrollen vorgeschrieben

Für die Sicherheit der Anlagen sich aber nicht nur die jeweiligen Parkbetreiber selbst verantwortlich. Regelmäßig prüfen externe Kontrolleure vom TÜV Süd die Attraktionen. Bei komplexen, schnellen Fahrgeschäften, also den meisten Achterbahnen, sind diese einmal jährlich vorgeschrieben. „Wodan“ soll Medienberichten zu Folge zuletzt im März vom TÜV geprüft worden sein.

Hohe Sicherheitsstandards gelten im Europa-Park, so die Betreiber. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Die Attraktion „Wodan“ läuft derweil schon seit dem gestrigen Mittag gegen 12.40 Uhr wieder. Die Bahn stand nach der Panne damit rund einen Tag still. Arbeiter haben die ganze Nacht daran gearbeitet, sie wieder einsatzfähig zu machen, wie der Park mitteilte.

Die notwendige Ersatzkette sei bereits vorhanden gewesen, da solche Schäden nicht ungewöhnlich seien. Eine neuerliche TÜV-Abnahme sei nach der Reparatur aber nicht nötig. „Wodan“ wurde 2012 eröffnet und ist nach Angaben des Parks 1050 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch, ihre Züge rattern mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde über die Schienen.