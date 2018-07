von dpa

Bereits am Dienstag kann es zunächst in der Südhälfte des Landes lokal heftige Regengüsse und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte. Am Mittwoch und Donnerstag nimmt die Gewitteraktivität weiter zu. Da die Temperaturen weiterhin sommerlich warm bleiben, werde es von Mittwoch an auch deutlich schwüler, sagte ein DWD-Meteorologe.

Am Dienstag und Mittwoch erreichen die Temperaturen zwischen 21 Grad im Bergland und bis zu 30 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Auch am Donnerstag sind bis zu 30 Grad an der Tauber drin. Dann sollen laut Prognose aber die Wolken dichter werden und es breiten sich im ganzen Land Schauer und Gewitter aus.

