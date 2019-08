Entsetzen über die Tat und Spekulationen über Motiv und Identität des Täters: Der blutige Mord an einem 36-Jährigen auf offener Straße am späten Mittwochnachmittag im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof wirft am Tag danach viele Fragen auf. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 28-jährigen mutmaßlichen Syrer, der seit mehreren Jahren in Deutschland lebt und einen gültigen Aufenthaltsstatus habe.

Polizei: Kein islamistischer oder politischer Hintergrund

Gegen den polizeibekannten Mann, der die Tat bei der Vernehmung am Donnerstag eingeräumt hat, wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Den Ermittlungen zufolge sei das Tatmotiv im privaten Verhältnis zum Opfer anzusiedeln. Nach Mitteilung der Polizei gebe es zudem keinerlei Erkenntnisse auf einen islamistischen oder politischen Hintergrund.

Opfer regelrecht gejagt

Das Opfer, ein 36-jähriger Deutsch-Kasache, war am Mittwochnachmittag gegen 18 Uhr mitten auf einer belebten Straße in einem Wohngebiet, vor den Augen zahlreicher Passanten und Anwohner nach einer Verfolgungsjagd über die Straße und um ein Auto herum durch mehrere Hiebe mit einer Art Säbel buchstäblich hingerichtet worden.

Polizei findet Opfer leblos vor

Der mutmaßliche Täter flieht zunächst zu Fuß, später auf einem Fahrrad. Polizei und Rettungskräfte finden das Opfer, übersät von Hieb- und Stichverletzungen, nur noch leblos vor, der flüchtige Täter wird nach einer Großfahndung knapp drei Stunden später in der Nähe gefasst. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wird in einem Gebüsch gefunden.

Videos zeigen die brutale Tat

Schon kurze Zeit später kursieren Videos der Tat im Netz, die von der Polizei später als authentisch bewertet werden. Eines davon, aufgenommen von einem angrenzenden Wohnhaus aus vermutlich per Handykamera. zeigt eine Wohnstraße mit einem mittigen Grünstreifen, am Rand parken Autos. Lautes Rufen und Schreien ist zu hören, auf der Fahrbahn steht ein silberner Smart, zwei Frauen sind schemenhaft diesseits des Autos zu sehen, eine schlägt die Hände vors Gesicht, beide schauen auf das Geschehen hinter dem Smart. Auch die vermeintliche Tat ist Teil des Videos, das Opfer selbst ist auf den Aufnahmen aber nicht zusehen.

Opfer und Täter kannten sich

Das Video wird im Netz auf mehreren Kanälen vielfach geteilt und kommentiert, Anwohner und Augenzeugen äußern dabei ihr Entsetzen über die Tat. Der Täter soll gerufen haben: „Was hast du gemacht?“, während er mit einer langen Waffe mehrfach auf sein am Boden liegenden Opfer einhieb. „Opfer und Täter kannten sich und haben zumindest eine Zeitlang zusammen gewohnt“, sagt der Polizeisprecher. Der Täter soll aber schon seit einiger Zeit nicht mehr in der Wohngemeinschaft in einem benachbarten Mehrfamilienhaus gelebt haben.

Früher sozialer Brennpunkt

„Das ist eine furchtbare Tat, eine ganz schlimme Sache“, sagt Günther Joachimsthaler, Vorsitzender des Bürgervereins Fasanenhof. „Und für unser Image als Stadtteil ist das auch verheerend.“ Der Fasanenhof im Stuttgarter Süden, isoliert zwischen Bundestraßenknoten und Autobahn A8 gelegen und geprägt von hohen Wohntürmen, galt in den vergangenen Jahrzehnten als sozialer Brennpunkt und trug in Stuttgart deshalb den zweifelhaften Beinamen „Partisanenhof“.

Kriminalitätsrate unterdurchschnittlich

Joachimsthaler, seit 2007 Vereinsvorsitzender, betont: „Das ist aber schon lange her, wir haben im Programm ‚soziale Stadt‘ viel erreicht, sind aufgewertet worden und haben inzwischen eine für Stuttgart unterdurchschnittliche Kriminalitätsrate.“ Das Quartier sei heute „ein ganz normaler Stadtteil, in dem viele ältere Menschen gerne leben“. Auch die Gegend der Tat sei eine normale Wohngegend mit vielen Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern. „Aber so schrecklich es ist, das kann überall passieren“, sagt Joachimsthaler.

Video-Poster im Visier der Staatsanwaltschaft

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft prüft unterdessen, ob sich Menschen, die Videos von der Tat aufgezeichnet und im Internet hochgeladen haben, strafbar gemacht haben. Laut einem Sprecher gehe es um die „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen“.