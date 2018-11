Stuttgart – Beate Bube, Präsidentin des baden-württembergischen Landesamts für Verfassungsschutz, soll heute vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium (PGK) des Landtags in Stuttgart ihre Vortragszusage für eine AfD-Veranstaltung in Heilbronn erläutern. „Es wird eine Aussprache dazu geben“, so Hans-Ulrich Sckerl (Grüne), Vorsitzender des geheim tagenden Kontrollgremiums gestern. Der bereits seit zwei Monaten für den 5. Dezember zugesagte Vortrag zum Thema „Wie bedroht uns der Islamismus“ war am vergangenen Freitag kurzfristig durch Bube abgesagt worden. Unmittelbar zuvor hatten Medien darüber berichtet, dass die AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ seit Anfang November vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Die AfD-Fraktion im Landtag. Rainer Podeswa (2. Reihe, rechts) sieht seine Partei unfair behandelt. | Bild: dpa

Innenminister Thomas Strobl (CDU), in dessen Verantwortungsbereich der Verfassungsschutz gehört, wollte vor einer Bewertung des Vorgangs zunächst Bubes heutige Antworten vor dem PGK abwarten. Strobl erneuerte aber seine jüngst geäußerte Einschätzung, dass die „AfD sich Richtung Rechtsextremismus“ bewege. Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) dagegen wollte sich gestern auf Anfrage nicht äußern.

Der Pressesprecher der Verfassungsschutzbehörde, Ilker Vidonlioglu, verwies gegenüber unserer Zeitung darauf, dass Fachvorträge des Landesamts vor Parteien „absolut üblich“ seien. Die Absage sei umgehend erfolgt, als bekannt wurde, dass die „Junge Alternative“ beobachtet wird.

Landtags-SPD und Landtags-FDP verlangen Aufklärung darüber, wann die Verfassungsschutz-Chefin Beate Bube eigentlich davon erfahren habe, dass die AfD-Jugendorganisation von ihrem eigenen Haus überwacht wird. Der Heilbronner Kreisvorsitzende und AfD-Landtagsabgeordnete Rainer Podeswa dagegen empfindet die Absage als „klare Benachteiligung“ seiner Partei. Den gleichen Vortrag habe Bube bereits 2017 bei der CDU gehalten. „Wir wollten nichts anderes, als denselben Vortrag bekommen“, so AfD-Abgeordneter Podeswa.

