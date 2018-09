Freiburg vor 1 Stunde

Mutmaßliches IS-Mitglied in Freiburg festgenommen – Durchsuchungen im Raum Villingen-Schwenningen

Ein Mann soll sich in Syrien dem IS angeschlossen haben, jetzt wurde er in Freiburg festgenommen. Verbindungen gibt es bei den Ermittlungen auch in den Schwarzwald.