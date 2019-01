Stuttgart – Was droht den Schülern, die im Rahmen der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" die Schule schwänzen und stattdessen für den Klimaschutz demonstrieren? Die Rechtslage ist klar: Das Schulgesetz in Baden-Württemberg sieht kein Streikrecht vor. Nicht für Lehrer – und schon gar nicht für Schüler.

Wer streikt, fehlt unentschuldigt

Das Kultusministerium stellt daher fest: „Wenn ein Schüler aufgrund der Teilnahme an der Demonstration nicht im Unterricht ist, wird das als unentschuldigtes Fehlen gewertet“, so ein Sprecher des Ministeriums. Und das könnte eigentlich auch teuer werden. Pro Schüler-Fehltag kann den Eltern ein Zahlbescheid ins Haus flattern, der je nach örtlicher Festlegung und Schwere des Vergehens von etwa 50 Euro aufwärts auch in den oberen dreistelligen Bereich gehen kann.

Schulleiter entscheiden

Im Fall der streikenden Schüler gibt das Kultusministerium aber vorerst Entwarnung. Ordnungsgelder zu erheben, werde zunächst nicht in Betracht gezogen. „Verantwortlich sind die Schulleiter“, heißt es im Ministerium, „wir empfehlen nichts, bitten aber darum, auf pädagogische Maßnahmen zurückzugreifen", so ein Sprecher. Das können Gespräche sein, aber auch, den Streik zum Hausaufgaben- oder Unterrichtsthema zu machen. Ein Lehrer verlangte von seinen Schülern eine Gegenüberstellung von Schulpflicht und Demonstrationsrecht – ein Weg ganz im Sinne des Kultusministeriums.

Warum nicht am Nachmittag?

„Wir haben natürlich Verständnis für das Engagement der Schüler. Meinungsfreiheit und das Recht, diese Meinung auch durch eine Demonstration kundzutun, sind für eine Demokratie unerlässlich", so die offizielle Verlautbarung.

Allerdings sei kein sachlicher Grund erkennbar, warum diese Demonstration unbedingt in der Unterrichtszeit stattfinden muss und nicht nach dem Unterricht, etwa Freitagnachmittag, stattfinden könne.

Schüler lernen auf der Demo

Die Ortsgruppe Stuttgart der "Fridays for Future" hat jetzt einen alternativen Plan entwickelt, um dem Unterrichtsausfall zu begegnen: Sie unterrichten sich selbst. "Wir haben beschlossen, die Zeit während unserer Streiks zu nutzen, um zu lernen, was und wie wir wirklich lernen wollen", teilt die Ortsgruppe auf ihrer Facebook-Seite mit. Während des Schülerstreiks soll jeweils über ein selbstgewähltes Thema informiert werden. Am vergangenen Freitag gab es als Premiere Informationen zu den Auswirkungen von Massentierhaltung auf Umwelt und Klima.