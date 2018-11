„Jetzt wird’s ein bisschen gewagt“, sagt CDU-Mitglied Markus Löffel und greift beherzt zur Knoblauch-Dünnele. Vier bis fünf gepresste Zehen gibt Wirt Josef Ehrenbach auf diese Variante des Hefeteig-Gebäcks. Das ist fast so gewagt wie das, was die CDU gerade durchmacht: die Ablösung von Langzeitchefin Angela Merkel – mit offenem Ausgang! Das hat man bei den Christdemokraten auch nicht alle Tage.

Dünnele, Most und Politik – ein herrlicher Dreiklang, dem die Steißlinger CDU-Basis im Gasthof Kreuz in Wiechs da fröhnt. Im Herbst ist das Traditionsessen im Kreuz der Renner, rund 100 Dünnele wandern am Abend durch Ehrenpreis’ uralten Ofen. Die CDU Steißlingen verbindet an diesem Abend das Nützliche mit dem Schönen: Man will über die anstehenden Gemeinderatswahlen sprechen und hat dazu eigens Interessenten (auch ohne Parteibuch) eingeladen. Und natürlich geht es auch um den Wechsel an der Parteispitze. Wer soll’s machen? Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer oder doch Jens Spahn? Eines zeichnet sich schnell ab: Wenn es nach den Steißlingern geht, hat Spahn kaum eine Chance. Bei den anderen beiden ist man hin- und hergerissen.

Da greift man doch gerne zu: Dünnele mit Speck. Bild: Tesche | Bild: Tesche, Sabine

Volkspartei im besten Sinne

Fünf Gemeinderäte stellt die CDU im 14-köpfigen Steißlinger Gremium. Ebenso groß ist die Fraktion der Freien Wähler. Drei Räte stellt die Fraktionsgemeinschaft aus SPD und Grünen, einer ist von der UWG. Keine AfD bislang, keine Linke. Um die Liste vollzumachen, braucht man insgesamt 14 Kandidaten. Gar nicht so wenig angesichts von rund 50 Mitgliedern, die die CDU in der 5000-Seelen-Gemeinde hat, aber Interesse ist durchaus vorhanden. Markus Löffel, zum Beispiel, Lehrer an der Gewerbeschule, verheiratet und Vater von zwei Kindern, möchte sich für seinen Ort einsetzen, dafür, dass dieser auch für Kinder etwas zu bieten hat, und für die Vereine, deren Sprecher der Zunftmeister der Storchenzunft ist.

Hier auf dem Land ist der Begriff Volkspartei noch kein Schimpfwort, sondern Beschreibung im besten Sinne: Um den Tisch sitzen neben dem Gewerbelehrer unter anderem ein IT-Fachmann, ein Polizist, eine Industriekauffrau, eine Bankerin und eine Malermeisterin. Allesamt sind sie bodenständig, viele sind in Steißlingen und Umgebung aufgewachsen, engagieren sich im Sportverein oder bei der Feuerwehr, haben Häusle und Familie. Zusammen bilden sie so etwas wie die Mitte der Gesellschaft ab.

Merkels Mitte. Die noch amtierende Vorsitzende hat ihre Partei in den 18 Jahren ihrer Regentschaft weggeführt vom National-Konservativen. Manche sagen, sie habe die CDU sozialdemokratisiert. Auf jeden Fall hat sie ihre Partei für eine moderner gewordene Gesellschaft als wählbar erhalten. Bei Gemeinderätin Katrin Mattes kommt das gut an: Dass die CDU-Chefin nach Fukushima sich für den Ausstieg aus der Atomenergie entschied, hält sie für „revolutionär“. Auch Merkels Flüchtlingspolitik findet bei Mattes größtenteils Zustimmung: „Ich kann doch die Menschen nicht einfach krepieren lassen auf dem Mittelmeer“, sagt die 41-Jährige. Trotzdem kann sie sich im Moment noch nicht zwischen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer entscheiden. Merz – das wäre endlich eine deutliche Abgrenzung zur SPD, meinen auch andere aus der Runde. „Im Moment könnten SPD und CDU ja auch fusionieren“, sagt einer, der lieber nicht zitiert werden will.

Närrische Kandidatin kommt an

Bei den beiden anderen Frauen in der Runde ist die Haltung dagegen klar: „Viele sagen ja, dass sie Angst haben, dass es bei AKK weitergeht wie bei Merkel. Ich muss sagen: Ich bewundere die Frau total“, sagt Annette Schöpf (53) über die Kanzlerin. Gemeinderätin Regina Renz (48) findet Annegret Kramp-Karrenbauer „einfach klasse“, weil sie ebenfalls Fastnachterin ist: „Die hat das Quäntchen Humor, das sonst in der Politik fehlt.“

Die Saarländerin haben in der Runde die meisten schon erlebt. Anfang des Jahres startete AKK ihre Zuhör-Tour bekanntlich im Konstanzer Konzil – nicht von ungefähr, denn von dort stammte auch die Anregung dieser Art des Austauschs. Im Kreuz haben sie gute Erinnerungen an AKK. Die dreifache Mutter, die in Talkshows bisweilen etwas spröde rüberkommt, wirkte im Konzil ganz anders – sympathisch, bürgernah, authentisch. Das findet auch Willi Streit, Vorsitzender der CDU im Kreis Konstanz und Steißlinger. Der 60-Jährige hütet sich jedoch davor, irgendeine Richtung vorzugeben. Lieber empfiehlt er Unentschlossenen, sich selbst nochmals ein Bild zu machen von den Kandidaten, die am 27. November zur Regionalkonferenz nach Böblingen kommen.

Gemütlichkeit und Politik müssen sich nicht ausschließen: Im urigen Kreuz ist bei den Steißlinger CDUlern natürlich auch die Merkel-Nachfolge ein Thema. Bild: Tesche | Bild: Tesche, Sabine

Auch wenn die CDU-Mitglieder nicht zur Urwahl gerufen werden, sondern lediglich ihren Delegierten ein Stimmungsbild aus der Heimat mitgeben zum Hamburger Bundesparteitag am 7. und 8. Dezember: Die Meinungsbildung wird sehr aktiv betrieben. Am vergangenen Samstag lud die Kreis-CDU ihre Mitglieder in die Bildungsakademie nach Singen, um die Nachfolgefrage zu erörtern. Nach Jahren der inhaltlichen und personellen Verkrustung darf wieder diskutiert und gestritten werden. Man merkt der Partei förmlich an, wie sie aufatmet.

Zwei Wochen zuvor ist die Stimmung noch eine andere. Daheim in Radolfzell-Markelfingen sitzt Martina Gleich mit ihrem Mann Johann und ihrem politischen Mentor Helmut Haselberger rings um den Esstisch, um mit dem SÜDKURIER die politische Lage zu beleuchten. Wenige Tage nach Merkels Rückzugserklärung sind die CDU-Mitglieder noch am Verdauen der Nachricht. „Ich find es schade, dass sie aufhören will“, sagt Martina Gleich. „Aber aus ihrer Warte kann ich es verstehen. Der Druck wurde zu groß.“ Die 58-Jährige, die in Ortschafts- und Gemeinderat sitzt, meint, dass dann aber auch Seehofer gehen müsse – was ja nun auch so kommt, wie man inzwischen weiß.

Alles nicht mehr so einfach

„Wir schätzen die Bundeskanzlerin sehr. Wenn man schaut, welche Rolle sie im Ausland spielt, wird klar, was für ein Glück wir mit der Frau haben“, sagt Helmut Haselberger, 78, Radolfzeller Ehrenbürger, voller Respekt – übrigens auch für ihren Abgang. Der langjährige Stadtrat weiß, wie es ist zu gehen. Im Jahr 2000 wurde er verabschiedet. „Nach 25 Jahren war es Zeit.“

Ob es auch für Merkel Zeit war, nach immerhin 18 Jahren CDU-Vorsitz? Grund zur Klage hätten die Deutschen ja nicht, findet Haselberger. „Eigentlich geht es uns gut!“ Und auch den oft gehörten Vorwurf der Sozialdemokratisierung lehnt er ab: „Das ist doch Quatsch“, meint Haselberger. „Sie hängt der christlichen Soziallehre an, das hat aber auch schon Konrad Adenauer getan. Deshalb bin ich in der CDU.“ Aber Politik verbrauche sich eben auch.

Konservativ, christlich oder liberal – wie soll die CDU der Zukunft sein? Alles nicht so einfach. „Es gibt heute eine Vielzahl von Lebensentwürfen und Parteien sind keine Kampftruppen mehr für bestimmte Milieus“, sagt Johann Gleich, 65, Kreisvorsitzender der Seniorenunion. Eine Rückkehr in die 90er mit Friedrich Merz können sich die drei Markelfinger jedenfalls nicht vorstellen. Dann schon eher eine Fortsetzung des Merkel-Kurses mit neuer Energie durch Annegret Kramp-Karrenbauer. „Mir würde ja auch der Altmaier passen“, sagt Haselberger über den Wirtschaftsminister – doch der steht nicht zur Wahl.

Im Kreuz trägt Kellner Elmar Gabele die letzten Dünnele auf, nach Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffelbelag, Speck und Lauch, ist Apfel angesagt. Der Dünnele-Esser liebt eben die Abwechslung (Belag) und die Konstanz (der Boden), der allem zugrundeliegt gleichermaßen. Die Frage ist jetzt nur, ob Friedrich Merz oder Annegret Kramp-Karrenbauer die optimale Mischung aus beidem darstellt.

Dünnele Der belegte Hefefladen ist das badische Äquivalent zum Flammkuchen. Entstanden ist er als schnelles Essen am Brotbacktag, der früher einmal die Woche stattfand. „Als ich ein Bub war, gab es an dem Tag immer Dünnele zum Mittagessen“, erinnert sich Josef Ehrenpreis (50), der mit seiner Frau Andrea das Kreuz in Steißlingen-Wiechs betreibt. Für die Herstellung braucht man viel Fingerspitzengefühl. Schließlich bringt es der über Stunden vorgeheizte Holzofen am Anfang auf über 800 Grad. Das heißt, die Dünnele müssen immer bewegt werden und nach drei bis vier Minuten wieder raus. Mit nachlassender Hitze bleiben sie dann länger im Ofen, erklärt Ehrenpreis. Die Reihenfolge, in der die Dünnele aufgetragen werden, hat ihren Grund: Zwiebeln kommen zuerst, weil sie viel Feuchtigkeit mitbringen und so die Hitze am besten aushalten. Zum Schluss kommen die süßen Apfel-Dünnele auf den Tisch.

Wer steht wofür? Bild: JOHN MACDOUGALL Friedrich Merz, 62, ist ein begnadeter Redner und der Traum vieler Konservativer. Seine eingängigste Idee in seiner aktiven politischen Zeit: die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Der Jurist ist verheiratet und hat zwei Töchter. Merz, der unter anderem Aufsichtsratschef bei der deutschen Tochtergesellschaft der Vermögensverwaltung Blackrock ist, bezeichnet sich als Mitglied der „gehobenen Mittelschicht“, räumt aber ein, Millionär zu sein. Merz besitzt ein Flugzeug. Bild: Kay Nietfeld Annegret Kramp-Karrenbauer, 56, darf als Merkels Wunschnachfolgerin bezeichnet werden, obwohl sie in den letzten Tagen einiges dafür tut, um sich von der Kanzlerin inhaltlich abzugrenzen. Gesellschaftspolitisch vertritt die CDU-Generalsekretärin auch konservative Positionen (Ablehnung der Ehe für alle), gilt aber als liberal und pragmatisch. Kramp-Karrenbauer und ihr Mann haben drei gemeinsame Kinder. Sie leben im saarländischen Püttlingen, wo sie auch aufwuchs. Jens Spahn | Bild: Carsten Rehder/dpa Jens Spahn, 38, ist so ziemlich das Gegenteil von Kramp-Karrenbauer. Gesellschaftspolitisch liberal stellt sich der mit einem Mann verheiratete Spahn in Fragen der Zuwanderung offensiv gegen den Merkel-Kurs. Der Gesundheitsminister polarisiert, was ihn bei vielen nicht beliebt macht.

