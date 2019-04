Die Zahl der Ehescheidungen ist in Baden-Württemberg im siebten Jahr in Folge zurückgegangen. Insgesamt gingen im vergangenen Jahr 18 344 Ehen in die Brüche, häufiger allerdings in Baden als in Württemberg, wie das Statistische Landesamt in Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Die wenigsten Ehen wurden in den Regionen Ostwürttemberg und Donau-Iller geschieden: Im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2018 kamen in diesen württembergischen Regionen jeweils 72 Ehescheidungen auf 10 000 Ehen. Am höchsten war die Scheidungsziffer demnach in den badischen Regionen Hochrhein-Bodensee, Rhein-Neckar und Mittlerer Oberrhein mit jährlich jeweils mehr als 80 Ehescheidungen bezogen auf 10 000 Ehen.