von Leonie Möhrle

Die Menschen im Südwesten leben gesund. Zumindest wenn man sich auf die Zahlen der AOK beruft. Mit durchschnittlich 16,6 Fehltagen liegt der Krankenstand in der Region vom Schwarzwald bis zum Bodensee deutlich unter dem landesweiten Schnitt von 18,3 Tagen. Weniger Krankheitstage verzeichnen bundesweit sonst nur noch die Bundesländer Hamburg und Bayern.

Die Gesundheitsökonomin Kirsten Steinhausen von der Hochschule Furtwangen erklärt das so: „In der Region haben wir viele kleine und mittlere Unternehmen, in denen eine familiäre Atmosphäre herrscht. Und wenn man eine gute Arbeitsatmosphäre hat, wird man weniger schnell krank.“ Zudem verweist sie auf die gute Wirtschaftslage. „In Zeiten von Fachkräftemangel werden qualifizierte Arbeitskräfte immer kostbarer. Es herrscht auch ein Konkurrenzkampf zwischen den Unternehmen.“

Das sagen die Zahlen für unsere Region

Im Jahr 2017 waren die Arbeitnehmer im Kreis Sigmaringen im Durchschnitt 17,0 Arbeitstage krank, im Kreis Waldshut sogar nur 15,5 Tage. Das entspricht einem Rückgang um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch der Trend geht in eine andere Richtung. Nach einem historischen Tiefstand im Jahr 2006 von 15,3 Krankheitstagen im bundesweiten Durchschnitt nehmen die Fehlzeiten wieder stetig zu.

Zu den häufigsten Krankheiten zählen neben Muskel- und Skeletterkrankungen, Verletzungen, psychische Erkrankungen sowie Atemwegserkrankungen. Diese nehmen vor allem in Grippejahren wie zuletzt 2015 stark zu, gehen in den Jahren danach aber wieder zurück. Psychische Erkrankungen hingegen, wie beispielsweise Burn-out, steigen konstant an.

Burn-out kein Tabuthema mehr

Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Auf der einen Seite sei das Thema öffentlicher geworden, erklärt Karsten Schrankel von der AOK-Bezirksdirektion Hochrhein-Bodensee. Der Sportwissenschaftler berät Unternehmen in Fragen der betrieblichen Gesundheit. Die Ärzte schauten seiner Meinung nach genauer hin. Chronische Rückenbeschwerden würden so beispielsweise eher als psychosomatische Störung wahrgenommen werden. Hinzu kommt, dass auch die Patienten offener geworden sind und sich eher eingestehen können, dass sie sich in einer schwierigen Phase befinden.

Karsten Schrankel, Betriebliches Gesundheitsmanagement, AOK Hochrhein-Bodensee | Bild: Karsten Schrankel

Auf der anderen Seite steigt aber auch der Leistungsdruck auf die Arbeitnehmer. Laut einer Untersuchung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, ist die Arbeitsbelastung deutlich angestiegen. Die Arbeit, welche 1996 noch von einer Vollzeitkraft erledigt wurde, wurde 2014 von einer Zweidrittelstelle ausgeführt.

„Die Digitalisierung hat die Arbeitsprozesse extrem beschleunigt“, sagt Kirsten Steinhausen. Auch Karsten Schrankel teilt diese Einschätzung. „Wir leben als Gesellschaft gerade in einer Phase, in der es sehr leicht geworden ist, sich dauerhaft ablenken zu lassen“, kritisiert Schrankel. „Früher gab es eine klare Struktur, heute müssen wir selber entscheiden, was im Moment wichtig ist und was nicht“. Das könne für viele Personen eine Herausforderung sein. Für den Gesundheitsexperten gilt daher: „Multitasking ist out.“ Für die psychische Gesundheit sei es besser, Aufgaben nacheinander und nicht parallel zu erledigen.

Betriebsklima spielt große Rolle

Allerdings sind geringe Fehlzeiten kein Garant für die Gesundheit der Mitarbeiter. Präsentismus nennt man das Phänomen, wenn sich Mitarbeiter trotz Krankheit zur Arbeit schleppen. Manche der Beschäftigten wollen den Kollegen nicht die zusätzliche Arbeit aufbürden, andere machen sich Sorgen um den Arbeitsplatz. Das ist aber weder im Interesse des Arbeitgebers noch der Kollegen: Studien zeigen, dass die Kosten durch Präsentismus die Kosten durch krankgemeldete Mitarbeiter um das Zehnfache übersteigen: Es kommt vermehrt zu Unfällen und die Qualität der Arbeit leidet.

Neben der richtigen Arbeitsumgebung, etwa ergonomischen Arbeitsplätzen, ist folglich die Schulung der Mitarbeiter von großer Bedeutung. Das Ziel sei es laut Schrankel, „das Thema Gesundheit Stück für Stück in den Arbeitsalltag zu integrieren.“ So könnten Unternehmen Vorträge zu gesunder Ernährung, Rückenschulkurse oder Teambildungsmaßnahmen anbieten.

Insbesondere das Führungsverhalten hat einen enormen Einfluss auf das Wohlergehen der Mitarbeiter. Laut Steinhausen ist das Verhalten des Chefs sogar ein Hauptfaktor für die psychische Gesundheit. Ein autoritärer und ungerechter Führungsstil könne Mitarbeiter aber nicht nur psychisch, sondern auch körperlich zusetzen. „Stress äußert sich nicht zwangsläufig als Burn-out, auch körperliche Auswirkungen wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind wissenschaftlich nachgewiesen“, erklärt die Gesundheitswissenschaftlerin Steinhausen. Wichtig seien deshalb eine offene Kommunikation im Betrieb und eine Wertschätzung für die geleistete Arbeit zu erfahren.

