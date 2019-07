Im Koalitionsstreit um die Fortführung des islamischen Religionsunterrichts im Südwesten zeichnet sich eine Einigung ab. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach am Dienstag in Stuttgart von einem Vorschlag der beteiligten Ministerien, der von den grün-schwarzen Regierungsfraktionen bewertet werden soll. In einer Woche soll die Einigung vom Kabinett beschlossen werden. Wie der Einigungsvorschlag im Detail aussieht, sagte Kretschmann nicht.