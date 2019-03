Urteil 16 Jahre nach der Tat: Das Landgericht Freiburg sprach den Deutschen am Montag des Mordes für schuldig. Er hatte zugegeben, die aus Karlsruhe stammende Frau im Januar 2003 in Bad Krozingen bei Freiburg entführt und wenige Kilometer entfernt in einem Wald bei Ehrenkirchen mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben.

Als Grund gab er an, dass die 57-Jährige als Vorgesetzte seine Lebensgefährtin ungerecht behandelt und am Arbeitsplatz in einer Reinigungsfirma drangsaliert habe.

Freiburg Geständnis im Prozess um 16 Jahre alten Mordfall Das könnte Sie auch interessieren

Nach einem Zeugenhinweis war der Mann im vergangenen September festgenommen worden. Nach der Tat hatte er den Angaben zufolge die Leiche im Wald versteckt und war geflohen. (dpa)