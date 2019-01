In Baden-Württemberg gab es in der Hinrunde der Fußball-Saison 2018/19 mehr Verletzte bei Ausschreitungen als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Demnach meldet die Polizei laut der bislang unveröffentlichten Bilanz des Stuttgarter Innenministeriums in den ersten fünf Spielklassen im Südwesten 55 verletzte Personen. In der Hinrunde der Saison 2017/18 waren es nur 36. Die Aufstellung, die dem SÜDKURIER vorliegt, schlüsselt jedoch nicht auf, wie viele der Verletzten Rettungskräfte waren und wie viele Fans.

Mehr Spiele, weniger Polizei

In der Vorrunde der Saison 2018/19 hat die baden-württembergische Polizei 163 Spiele begleitet. Das sind vier mehr als in der vorherigen Hinrunde. Die Einsatzstärke ging jedoch von 13 035 Polizisten auf 10 926 zurück. Dadurch reduzierten sich auch die Fußball-Einsatzstunden der Südwest-Polizei im Vergleich der beiden Hinrunden von 81 896 auf 69 686.

Deutlich weniger Polizisten wurden bei den Spielen der Fußball-Hinrunde in Baden-Württemberg eingesetzt. | Bild: Hansjürgen Britsch

Anzeigen in und rund um Fußballspiele gab es in der Hinrunde weniger als in der Vorsaison. Die Zahl sank von 316 auf zuletzt 248. In der ersten Hälfte der laufenden Saison gingen die meisten Anzeigen wegen Beleidigungen ein (57). Allerdings gab es auch 56 Fälle, in denen es zu Körperverletzungen kam. Es folgen je 28 Fälle, bei denen der Straftatbestand Sachbeschädigung oder der Einsatz von Pyrotechnik vorlag. Die meisten Verletzten – zwölf Personen waren betroffen – gab es beim Zweitliga-Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem 1. FC Heidenheim.

Strobl ist zufrieden

„Trotz eines Anstieges der polizeilich relevanten Spiele ist es uns gelungen, die Einsatzbelastung in den ersten fünf Fußballligen um nahezu 12 200 Stunden zu senken. Das bestätigt: Der Weg, den wir mit unseren Stadionallianzen eingeschlagenen haben, ist richtig.“, zieht Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine positive Bilanz.

Für Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, sind die aktuellen Entwicklungen kein Grund für eine Entwarnung. Gerade die hohe Zahl an Verletzten sorge ihn. Wichtig sei, Straftäter schnell zu verurteilen. Er sei dafür, die Vereine an den Kosten für Polizeieinsätze bei Fußballspiele zu beteiligen. Strobl lehnt eine solche Kostenbeteiligung ab.