Mit einem Maßnahmenbündel will die CDU-Landtagsfraktion den Öffentlichen Dienst attraktiver machen. Dazu gehören unter anderem die Höhergruppierung der Beschäftigten in den untersten Besoldungsstufen A5 und A6, die Rücknahme der seit 2013 geltenden Beihilfeverschlechterungen und Einkünftegrenzen für Ehepartner, finanzielle Anreize für Führungspositionen, die Prüfung von Lebensarbeitszeitkonten, mehr Ausbildungskapazitäten an den Verwaltungshochschulen und eine Neuausrichtung der Ausbildungsinhalte.

Mehrkosten noch nicht kalkuliert

Dies geht aus einem Papier hervor, das eine Arbeitsgruppe der Fraktion unter Federführung des CDU-Innenexperten Thomas Blenke erarbeitet hat und unserer Zeitung vorliegt. Zu dem Papier gab es in der einjährigen Vorbereitungszeit auch mit dem DGB und dem Beamtenbund Gespräche. Auf dem CDU-Landesparteitag in Weingarten soll es den Delegierten vorgestellt werden. Eine Abstimmung mit dem grünen Koalitionspartner ist noch nicht erfolgt. Auch mögliche Mehrkosten für den Landeshaushalt sind noch nicht beziffert.

„Uns geht es darum, einen Aufschlag für eine höhere Attraktivität des Öffentlichen Dienstes angesichts der anstehenden Pensionierungswelle und dem Fachkräftemangel zu setzen“, sagt Blenke. „Im Gehalt kommen wir nicht auf Augenhöhe mit der Wirtschaft, also haben wir uns überlegt, wie wir uns neu aufstellen könnten.“

Was ist der Öffentliche Dienst wert?

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart verweist darauf, dass die 2013 abgesenkte Eingangsbesoldung für Beamte, die zu großem Frust bei jungen Beamten und zu Wechseln in die Wirtschaft geführt hatte, bereits vorzeitig zu Jahresbeginn 2018, statt erst 2022, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wieder abgeschafft wurde. Auch bei Stellen für Polizei und Justiz sei nachgebessert worden. „Aber wir müssen uns die Kernfrage stellen, wie viel uns ein leistungsfähiger öffentlicher Dienst in Zukunft wert ist“, sagt Reinhart.

Niedrigste Besoldungsklassen aufwerten

Konkret will die CDU mindestens Beamte in den niedrigsten Besoldungsgruppen des mittleren Dienstes, A5 und A6, jeweils eine Besoldungsgruppe höher einstufen. Landesweit waren Ende 2017 noch 151 Beamte in A5 und 1436 in der Besoldungsgruppe A6. Die Beamten sind etwa als einfache Büroboten, Wachtmeister, Maschinen- oder Gerätewarte tätig und erhalten nach der Tabelle 2018 ein Grundgehalt von 2223 Euro (A5) und 2271 Euro.

Kaum mehr als das Existenzminimum

In der höchsten Stufe sind am Laufbahnende maximal 2745 (A5) und 2826 Euro (A6) drin. „Es gibt Berechnungen, nach denen diese Beamten in Großstädten und Ballungsräumen mit ihrem Einkommen keine Familien mehr ernähren können und teilweise das Abstandsgebot zum sozialrechtlichen Existenzminimun nicht gewahrt ist“, sagt Blenke.

Wieder mehr Beihilfe

Ein großer Posten wäre die in dem CDU-Papier geforderte Rücknahme der seit 2013 geltenden Beihilfeverschlechterungen, wonach Krankenkassenleistungen Beamten nur noch mit 50 statt zuvor 70 Prozent erstattet werden. Zugleich durften Ehe- und Lebenspartner nur noch maximal 10 000 Euro im Jahr statt zuvor 18 000 Euro verdienen, um ebenfalls beihilfeberechtigt zu sein.

Projekte der SPD-Minister „krachend gescheitert“

Letzteres hat jüngst das Bundesverwaltungsgericht für unwirksam erklärt, das Land hat hier ohnehin Handlungsbedarf. „Der SPD-Finanzminister und SPD-Innenminister der grün-roten Vorgängerregierung sind mit diesen Projekten krachend gescheitert“, kritisiert Blenke.

Stunden auf Zeitkonto ansparen

In Sachen Arbeitszeit könnte sich die CDU für Beamte ein Lebensarbeitszeitkonto nach hessischen Vorbild vorstellen. Dort wird die 41. Wochenstunde angespart und kann gesammelt am Laufbahnende oder auch für eine Pflegezeit genommen werden. „Von der 41-Stunden-Woche kommen wir nicht weg“, so Blenke, „aber das ist ein interessantes Modell.“ Das Innenministerium soll nun Vorschläge erarbeiten.

Mangelbereich Verwaltungsinformatik

Weiterer wichtiger Punkt: die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten an den Verwaltungshochschulen des Landes und die Neuausrichtung der Studieninhalte vor allem im Bereich der Digitalisierung – Stichwort Verwaltungsinformatik. „Die öffentliche Hand bildet nach Konzepten des letzten Jahrhunderts aus“, sagt Blenke.

