Hoffentlich geht die Insel nicht unter. Die Reichenauer sehen einer großen Herausforderung entgegen. Seit 125 Jahren besteht ihr Narrenverein, der zur Narrenvereinigung Hegau-Bodensee gehört. Kein Wunder, dass die Inselbewohner in wenigen Wochen schon mit einem erhöhten Gratulanten- und Verkehrsaufkommen rechnen.

Die Reichenauer Grundele, Teil des Narrenvereins Insel Reichenau. Dei Vorbereitungen zum Jubiläum auf der Reichenau laufen bereits seit drei Jahren. | Bild: Wilfried Deggelmann

Riesen-Jubiläum auf der Reichenau

Eigentlich sind es die Bewohner der Gemüseinsel gewohnt, mit Zehntausenden Gästen Jahr für Jahr umzugehen. Diesmal wird ihre Routine besonders gefragt sein. So erwartet der Narrenverein 10.000 bis 15.000 Menschen zum Festumzug am 10. Februar, einem Sonntag.

Allein 58 Gruppen und Zünfte versammeln sich bereits am 8. Februar zum Nachtumzug. Noch mehr werden es am Sonntag sein, wenn 77 Gruppen oder auch 5500 Narren an der Ehrentribüne vorbeilaufen.

Der Elferrat ist auch im Reichenauer Narrenverein Grundel das wichtigste Gremium. Die hohen Narren-Herren haben auch das große Jubiläum geplant und organisiert. Eine Besonderheit ist ihr Grundelwagen, der 1955 gebaut wurde: ein überdimensionaler Fisch. | Bild: Wilfried Deggelmann

Die Reichenauer Grundel sind eine der ältesten Zünfte der Narrenvereinigung. Ein so hohes Jubiläum sei sehr selten, meint Manfred Knopf, Landvogt der Landschaft Höri-Bodanrück, zu der die Grundel gehören. Feste wie das bevorstehende lassen sich nicht einfach aus dem Boden stampfen.

Reichenau Die Kosten für das Narrenspektakel der Reichenauer Grundel sind höher als gedacht Das könnte Sie auch interessieren

Seit drei Jahren laufen schon die Vorbereitungen, unter dem ständig steigenden Verwaltungsaufwand stöhnen die Narren. Vor allem die behördlichen Abstimmungen und Genehmigungen fordern die Nerven der Organisatoren.

Mehr Auflagen, mehr Sicherheit – mehr Kosten

Zum Standard gehört längst ein Sicherheitskonzept, so dick wie ein Leitz-Ordner, das alles auflistet – vom Standort der Toiletten bis zur Anzahl der Ordner. "Allein das Konzept kostet ein paar tausend Euro", sagt Knopf, dessen Umsetzung koste aber noch ein Vielfaches mehr. So müssen die Narren im Konstanzer Ortsteil Dingelsdorf eigens zertifizierte Poller einer Sicherheitsfirma anmieten. Kostenpunkt: 2500 Euro.

Große Fastnachtswagen, wie hier beim Donaueschinger Umzug, werden aufwendig konstruiert und müssen sich einer strengen Sicherheits-Überprüfung unterziehen, bevor sie auf die Straße dürfen. | Bild: Roger Müller

Die Auflagen seien heute zwar oftmals sinnvoll, findet Knopf. Dennoch: "Wir haben es mit einer Flut von Bürokratie zu tun, die die Fasnacht überbordet." Wenn der Bürgermeister früher sagen konnte, gut so, sei das heute gar nicht mehr erlaubt. Allein die Schilder werden heute kostenpflichtig ausgeliehen und vom Bauhof aufgestellt: am Wochenende, das kostet extra. Hinzu kommen Kosten für Toiletten, Sicherheitsdienste, Sanitäter, und auch das Bereitstellen des Notarztwagens kostet etwas. Die Höhe der Ausgaben möchte Knopf nicht beziffern. Das könne letztlich nur ein Kassensturz sagen.

Den Reichenauern zollt Knopf indessen großes Lob für ihr Organisationstalent, das sie mit der Ausrichtung des Weinfestes Jahr für Jahr unter Beweis stellen. Das gelte für die Narrenmesse am Sonntag, in der der Münsterchor singen wird. Richtig Platz muss auch für die Fernsehübertragung des SWR in Bild und Ton geschaffen werden. Allein die Fernsehanstalt rückt mit sieben Lastwagen an.

Im Februar 2019 ist die Narrenzunft Bad Säckingen nach zwölf Jahren Pause wieder Gastgeber des Narrentreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte mit rund 3000 Hästrägern. | Bild: Kanele, Susanne

VSAN-Narrentreffen in Bad Säckingen

Ein großes Narrentreffen mit 3000 Narren steht auch in Bad Säckingen auf dem Plan. 42 Narrenzünfte aus der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte werden am 16./17. Februar erwartet. Seit Monaten bereitet der Vorstand um Rolf Meyer das Treffen vor. Die größte Herausforderung sind die vielen Auflagen, die ein Narrentreffen begleiten. So muss die Narrenzunft einen Sicherheitsdienst beauftragen, der die Festitivität mit 30 Wachmännern begleitet.

Bad Säckingen Die Narrenzunft Bad Säckingen muss Mammutaufgabe stemmen Das könnte Sie auch interessieren

"Das Narrentreffen führt uns an die Grenze", räumt Meyer ein. Für das Absperren einer Seitenstraße reichte früher ein Gitter, an dem ein Mitglied der Zunft postiert wurde. Heute muss die Straße verbaut sein, zum Beispiel mit einem großen Fahrzeug. Auch deshalb sieht der Zunftmeister in Groß-Treffen keine Zukunft. Die liege vielmehr in kleineren regionalen Treffen. In Zukunft müsse man über Obergrenzen für jede Zunft nachdenken, sagt er.

Alles zur Fastnacht in der Region auf einen Blick unter www.suedkurier.de/fastnacht