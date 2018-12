von Alexander Hettich

Im sogenannten Hexenkessel-Prozess hat das Heilbronner Amtsgericht einen 33-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 6600 Euro verurteilt. Nach Überzeugung des Richters ist er mitverantwortlich dafür, dass sich eine junge Frau beim Eppinger Faschingsumzug im Februar schwere Verbrühungen zuzog. Die Verteidigung kündigte Berufung an.

Frau verbrühte sich schwer an den Beinen

„Man hält keinen Menschen über kochendes Wasser“, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Für ihn ist der Angeklagte jener Umzugsteilnehmer im Hexenkostüm, der die damals 18-jährige Besucherin aus dem Raum Karlsruhe im Scherz über den Kessel hielt. Die Frau glitt mit den Beinen in den Bottich, verletzte sich schwer und musste wochenlang im Krankenhaus behandelt werden. Laut ihrem Anwalt kann die Frau, die vor Gericht als Nebenklägerin auftritt, ihren angestrebten Beruf als Bademeisterin wegen der Verletzungsfolgen nicht ausüben.

Für glaubhaft hielt der Richter die Aussage mehrerer Zeugen, darunter ein zwölfjähriges Kind. Sie gaben an, einen als Hexe Kostümierten mit Pelzmantel als denjenigen erkannt zu haben, der die Frau hochhob. Dass der Angeklagte just ein solches Kostüm trug, beweisen demnach Fotos, die Polizeibeamte nach dem Unfall gemacht haben.

Polizisten stehen vor der Polizeiwache an einem Kessel, in dem sich bei einem Fastnachtsumzug eine junge Frau mit heißem Wasser an den Beinen verbrüht hatte. | Bild: Stephen Wolf (dpa)

Anklage zufrieden mit Urteil

Der Angeklagte gehörte zu einer Gruppe Hexen aus Kraichtal (Landkreis Karlsruhe). Sie hatten in fast gleichlautenden Aussagen angegeben, vom Geschehen nichts mitbekommen zu haben. Als „absolut unglaubwürdig“ bezeichnete die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer die kollektive Unwissenheit der Hexen. „Das war eine ausgelassene Situation, die völlig nach hinten losging“, so die Anklagevertreterin, die sich mit dem Urteil zufrieden zeigte.

Der Anwalt des 33-Jährigen, der sich zuvor in einem mehr als einstündigen Plädoyer jeder der vielen Zeugenaussagen widmete, reagierte mit völligem Unverständnis. „Mein Mandant hält es für skandalös, was hier abgelaufen ist“, sagte er in einer ersten Reaktion. „Beweis gibt es keinen einzigen“, hatte der Verteidiger zuvor in seinem Plädoyer angeführt. Der Polizei warf er „Versagen“ vor, der Staatsanwaltschaft „Behördenwillkür“. So habe man den Zeugen bei der Polizei nur Bilder seines Mandanten vorgelegt. Das sei „Suggestion par excellence“. Bei dem Umzug, so die Linie der Verteidigung, habe Chaos geherrscht, mehr als 900 Teilnehmer seien als Hexen verkleidet gewesen. Nächster Schritt werde die Berufung beim Landgericht sein.

Laut Urteil muss der 33-Jährige die Auslagen des Opfers bezahlen. Davon unberührt ist die Frage nach Schmerzensgeld. Der Anwalt der jungen Frau äußerte sich auf Nachfrage nicht dazu, ob er zivilrechtlich gegen den 33-Jährigen oder auch gegen die Veranstalter des Umzugs vorgehen will.