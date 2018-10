Die neun Beschuldigten hatten es zum Prozessauftakt in Karlsruhe vor dem Konstanzer Landgericht zunächst abgelehnt, sich zur Sache oder Person zu äußern. Das sei aber nicht zwangsläufig für die gesamte Dauer des Prozesses so, hatten einige von ihnen über ihre Anwälte mitteilen lassen. Zeugen sind am Dienstag nicht geladen.

Die zwischen 26 und 53 Jahre alten Männer sind unter anderem wegen bandenmäßigen Handels mit Drogen, Körperverletzung, Brandstiftung und in einem Fall auch wegen versuchten Mordes angeklagt. Ihre Drogengeschäfte hatten die Beschuldigten demnach vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis abgewickelt.

Die Kombo zeigt Angeklagte eines Mafia-Prozess, die in Handschellen in den Schwurgerichtssaal des Landgericht Karlsruhe geführt werden. Neun Männern im Alter zwischen 26 und 57 Jahren mit Wohnsitzen im Schwarzwald-Baar-Kreis, in Stuttgart und Italien wird vorgeworfen, ab Oktober 2013 im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben, einige von ihnen spätestens ab November 2016 bis zu ihren Festnahmen im Juni 2017 als organisierte Bande. | Bild: Uli Deck (dpa)

Die Konstanzer Strafkammer verhandelt aus Platzgründen derzeit noch in Karlsruhe. Das Verfahren zieht vom dritten Prozesstag (16. Oktober) an nach Konstanz um. Bis dahin soll dort das Ausweichquartier für den Prozess fertig sein. Das dortige Gerichtsgebäude selbst bietet nicht genug Platz.

