Konstanz – Im Konstanzer sogenannten Mafia-Prozess werden die Nerven der Teilnehmer zunehmend auf die Probe gestellt. Die Verteidiger der Hauptangeklagten überzogen das Gericht auch am Mittwoch mit weiteren Anträgen, die ihren Mandanten schließlich eine kleine Verschnaufpause brachten. Nachdem einige Anwälte bereits im Laufe des Verfahrens Widerspruch gegen den Auftritt mehrerer Zeugen und Ermittler der Polizei eingelegt hatten, sorgte diesmal der Antrag der Anwälte des Angeklagten Rosario J. für einen Eklat. Sie erklärten, dass sie sich nicht ausreichend auf die Anhörung eines Zeugen vorbereiten konnten, der am Vormittag unter anderem auch gegen ihren Mandanten J. aussagen sollte. So sei ein Update der 700 Seiten umfassenden Ermittlungsakte auf CD erst am vergangenen Freitag eingetroffen. Dem widersprach Oberstaatsanwalt Joachim Speiermann. Der Datensatz sei bereits am 12. November an alle Beteiligten versandt worden, so Speiermann, einige Anwälte hätten die CD bereits nach dem Kopieren wieder an ihn zurückgesandt.

Das Gericht gab dem Antrag der Rechtsanwälte schließlich statt. Der Vorsitzende Arno Hornstein zeigte sich allerdings "überrascht", dass die Postsendung zwölf Tage unterwegs gewesen sei und legte die Zeugenbefragung auf einen späteren Zeitpunkt. Eine erste Bilanz des auf ein Jahr angelegten Prozessgeschehens weist bei zwei der Hauptangeklagten Teilgeständnisse auf. So bestätigte Staatsanwalt Speiermann auf Nachfrage, dass der Angeklagte Anello bisher sechs Taten eingeräumt habe. Dabei ging es um den Handel von rund 8 Kilogramm Marihuana. Auch der Angeklagte Giovambattista S. habe eingeräumt, dass er zwischen Juli und Oktober 2016 Rauschgift an einen Zeugen verkauft habe.

Der Prozess wird am nächsten Dienstag von 9 Uhr an fortgesetzt.

