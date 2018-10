Die Kombo zeigt Angeklagte eines Mafia-Prozess, die in Handschellen in den Schwurgerichtssaal des Landgericht Karlsruhe geführt werden. Neun Männern im Alter zwischen 26 und 57 Jahren mit Wohnsitzen im Schwarzwald-Baar-Kreis, in Stuttgart und Italien wird vorgeworfen, ab Oktober 2013 im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben, einige von ihnen spätestens ab November 2016 bis zu ihren Festnahmen im Juni 2017 als organisierte Bande. | Bild: Uli Deck (dpa)

Mit anderthalbstündiger Verzögerung begann der zweite Tag im sogenannten Mafia-Prozess. Von den neun Angeklagten, die meisten aus dem Bereich Schwarzwald-Baar-Heuberg, fehlte zunächst noch einer: Nicolo M., dem die Staatsanwaltschaft neben bandenmäßigem Drogenhandel auch versuchten Mord vorwirft. Doch für sein Fehlen konnte der 48-Jährige nichts.Das Fahrzeug, in dem er von der Untersuchungshaft in Offenburg nach Karlsruhe gefahren werden sollte, sei in einen Unfall verwickelt, hieß es. Für die übrigen acht Angeklagten und deren 17 Anwälte sowie für Staatsanwaltschaft und Gericht hieß das zunächst einmal warten. Schließlich fuhr das blaue Justizfahrzeug in den schwer bewachten Innenhof des Karlsruher Landgerichts, so dass der Vorsitzende Richter Arno Hornstein sie Sitzung eröffnen konnte.Ihr Schweigen brachen die Angeklagten auch an diesem zweiten Prozesstag nicht, mit einer Ausnahme: Nicola G. ließ seinen Anwalt den Lebenslauf vortragen. Doch das trat zunächst einmal in den Hintergrund der Frage, ob Nicolo M. überhaupt verhandlungsfähig sei. Nach den Expertisen zweier Ärzte, äußerte schließlich ein dritter Arzt, Psychiater und Prozessbeobachter, erhebliche Zweifel an der Darstellung des Anwalts, dass sein Mandant gesundheitlich nicht in der Lage sei, die Prozesstage auch wachen Geistes verfolgen zu können. Den Antrag von dessen Anwalt Bernd Behnke, jetzt noch einen „Obergutachter“ mit dieser Frage zu betrauen, ließ das Gericht zunächst offen.Die Frage, wie weit Nicolo M. letztlich verhandlungsfähig ist, könnte auch entscheiden, ob der Prozess, der jetzt schon auf ein Jahr angelegt ist, weiter in die Länge gezogen würde. Beim nächsten Mal verhandelt die Konstanzer Strafkammer in den Räumen der früheren Kantine von Siemens in Konstanz. Deren Umbau soll in wenigen Tagen abgeschlossen sein.