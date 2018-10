Bunt sind schon die Wälder, gelb die Felder – aber es beginnt nicht, wie im Liedtext, der Herbst, sondern es ist Juni 2018 und der Sommer beginnt. Willkommen im Extremsommer 2018, willkommen in einer Welt, in der der Klimawandel direkt vor unserer Haustür sichtbar wird. Wer bislang bestritt, dass eine globale Erwärmung um ein oder zwei Grad hierzulande überhaupt eine Rolle spielt, brauchte in diesem Jahr nur in den eigenen Garten, auf die Felder, Wiesen und Wälder schauen, um eines Besseren belehrt zu werden.

Experten sagen voraus, dass sich die Extremwetter künftig häufen werden, gar zur Normalität werden. Der Schaden ist schon da. Jetzt kann es nur noch darum gehen, sich bestmöglichst darauf einzustellen und weitere dramatische Entwicklungen, die durch eine ungebremste Erderwärmung ausgelöst werden könnten, zu verhindern. Mit aller Kraft – global, national, regional und auch lokal. Die Spinner, das sind nicht mehr die, die Klimaschutz einfordern. Es sind die, die ihn verweigern.

