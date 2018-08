von SK

Die Aktion Kinderherzen hat fünf herzkranken Kindern aus dem Senegal in diesem Jahr eine lebensrettende Operation ermöglicht. Ohne die große Spendenbereitschaft der SÜDKURIER-Leser hätten die Kinder wegen mangelnder medizinischer Einrichtungen in ihrer Heimat sterben müssen. Die Organisatorin Christa Fritschi blickt zurück:

März 2016: Aly Ndao hatte kurz vor seiner Reise nach Deutschland einen Schlaganfall. Deshalb mussten erst zahlreiche Untersuchungen durchgeführt werden, bis es grünes Licht für die Operation gab. Bereits eine Woche später konnte Aly die Klinik verlassen und drei Tage vor seinem Rückflug seinen dritten Geburtstag feiern.

Juni 2016: Bei dem dreijährigen Sidy Sidibe, der ein Jahr zuvor ebenfalls einen Schlaganfall erlitt, gab es bereits bei der Anreise Probleme, da sein Abflug aus Dakar verspätet war. Wegen der notwendigen engmaschigen medizinischen Versorgung war das besonders kritisch. Doch die rettende Operation konnte rechtzeitig durchgeführt werden und Sidy konnte mit einer guten Prognose im Juli wieder nach Hause.

Juli 2016: Christa Fritschi erinnert sich auch an den siebenjährigen Mouhamed Willane: „Als wir ihn am Flughafen abholten, war er eine total abgemagerte Gestalt im Rollstuhl. Er war nicht imstande, aus eigener Kraft zu gehen.“ Drei Tage vor seiner Operation musste er auch noch mit einer Blutvergiftung kämpfen. Deshalb konnte ihm in einem ersten Schritt nur eine Gefäß-Verbindung (Shunt) angelegt werden. 2017 soll eine weitere Operation folgen.

September 2016: Der zehn Monate alte Mouhamadou Toure war in seiner Entwicklung aufgrund der Herzprobleme weit zurück. „Doch schon zwei Wochen nach der Operation begann er zu krabbeln, versuchte, auf beiden Beinen zu stehen und gab die ersten Sprechlaute von sich“, sagt Fritschi.

Oktober 2016: Beatrice Aguiar (15 Monate) wurde ebenfalls ein Shunt angelegt. Nach einem Rückschlag musste sie vor wenigen Tagen wieder zurück auf die Intensivstation, um nochmals künstlich beatmet zu werden. Inzwischen geht es ihr besser.

Dezember 2016: Der acht Monate alte Serigne Fallou Dieng könnte das letzte Herzkind 2016 werden, sofern es kurzfristig noch einen Operationstermin gibt. Dazu sagt Christa Fritschi: „Danach wird mein Spendenkonto leer sein, sodass ich ehrlicherweise auf weitere Spenden der Leser hoffe. 52 Kinder und Jugendliche verdanken ihnen bereits ihr Leben.“

