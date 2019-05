Die Polizei sucht in Deutschland und in der Schweiz nach einen Mann, der am Wochenende in Konstanz an einem schweren Raub beteiligt gewesen sein soll. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Zwei mutmaßliche Komplizen seien bereits kurz nach der Tat am Samstagmorgen festgenommen worden, hieß es weiter. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.