Trainer Nico Willig hat es in kürzester Zeit geschafft, neue Energie im Team des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart freizusetzen. Das erklärte VfB-Profi Andreas Beck in einem Interview der «Stuttgarter Zeitung» und der «Stuttgarter Nachrichten» (Samstagausgabe). «Dabei will ich nicht beurteilen, ob es besser oder schlechter als bei seinem Vorgänger ist. Sicher ist nur, dass einiges festgefahren war und Nico Willig mit seiner Gier auf Siege und mit seiner Akribie diese Energie auch in die Mannschaft reingebracht und damit auch etwas verändert hat», sagte Ex-Nationalspieler Beck.