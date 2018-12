Stuttgart – Muhterem Aras weiß, dass sie ein schmerzhafter Stachel im Fleisch ihrer Gegner ist. Allein die Tatsache, dass sie, geboren vor 52 Jahren in einem ostanatolischen Dorf, ihnen das Wort erteilen oder entziehen kann, ist für manche Abgeordneten der AfD eine kaum zu ertragende Zumutung. Deren Reflex: In oder nach nahezu jeder Sitzung des Parlaments wird die Befähigung der baden-württembergischen Landtagspräsidentin für dieses Amt in Frage gestellt.

Der Ton hat sich verschärft

Im Sommer 2018 hat sich der Ton noch einmal spürbar verschärft. Emil Sänze, stellvertretender Fraktionschef der AfD, sprach ihr das Recht ab, sich über den Holocaust zu äußern. „Es ist absurd, mir diese Berechtigung abzusprechen“, sagt sie dazu. „Ich werde weiterhin übergeordnete Themen aufgreifen, zum Beispiel, indem ich klarstellte, dass es sich beim Nationalsozialismus eben nicht um einen ‚Vogelschiss‘ in der deutschen Geschichte gehandelt hat. Damit treffe ich wohl einen Nerv.“

Das Ausmaß überrascht Aras

Dennoch ist sie vom Ausmaß der Auseinandersetzung überrascht. „Als ich 2016 das Amt angetreten habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es gewählte Abgeordnete gibt, die ein Problem mit einer deutschen Staatsangehörigen haben“, sagt sie heute. „Die AfD sieht in mir eine lebendige Provokation“, sagt Aras. „Ich bin eine Frau, stehe für Vielfalt, trete für demokratische Werte und Rechte ein, erinnere an die dunklen Kapitel deutscher Geschichte.“

"Das ist deren Problem"

Ihren vorläufigen Höhepunkt fand die Provokation vergangene Woche mit der Weigerung der Abgeordneten Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon, nach Sitzungsverweis durch Aras den Plenarsaal zu verlassen. Die Bilder von Polizei im Sitzungssaal brachten auch Aras bundesweit in die Schlagzeilen. Wer sie fragt, was dieser zermürbende Privatkrieg mit ihr macht, bekommt eine klare Antwort. Es sei nicht schön, sagt sie. „Aber ich bin nicht persönlich beleidigt. Meine Antwort auf diese Angriffe ist das Grundgesetz. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, hier ist meine Heimat. Und wenn das manche nicht akzeptieren wollen, ist das deren Problem, nicht meines.“ Gegen Beleidigungen und Gewaltandrohungen aber wehrt sie sich nun auch juristisch.

Erfolg in Beruf und Politik

Aras, dafür steht auch ihr Lebenslauf, ist ehrgeizig. Als Zwölfjährige kam sie 1978 als eines von fünf Kindern kurdisch-alevitischer Eltern ins Land, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Aras lernte schnell und viel, machte den Hauptschulabschluss, holte das Abitur nach, studierte Wirtschaftswissenschaften und legte die Steuerberater-Prüfung ab. Heute führt sie eine Stuttgarter Kanzlei mit 12 Mitarbeitern; sie ist verheiratet und hat zwei fast erwachsene Kinder. Steil verlief auch die politische Karriere: Seit 1992 bei den Grünen, Stimmenkönigin im Stuttgarter Gemeinderat und Grünen-Fraktionschefin, Landtagsmandat 2011 und 2016, und dann – der „schönste Moment“ ihres Lebens, wie sie später einmal sagte: die Wahl zur Landtagspräsidentin, bundesweit als erste Migrantin und Muslimin.

Wertedebatte treibt Aras an

Den Ehrgeiz und die Energie, die diesem Weg zugrunde liegen, richtet Aras seitdem darauf, eine Wertediskussion in die Gesellschaft, vor allem auch unter junge Menschen zu tragen. Und sie blitzen auf, wenn sie über die Angriffe der AfD redet. „Es macht mich weder mürbe noch stumpfe ich ab. Ich sage eher: Jetzt erst recht!“

Nicht nur lobende Worte

Wer herumfragt im Landtag, der bekommt trotz breiter Solidarität bei Grünen, CDU, SPD und FDP aber nicht nur lobende Worte zu hören. Manche sind unglücklich mit ihrer Amtsführung, manche mögen einfach den Tonfall der Stimme nicht, andere finden einfach grundsätzlich männliche Stimmen durchsetzungskräftiger. „Mir ist jedenfalls nichts bekannt“, sagt Aras auf die Frage, ob ihr das zu Ohren kommt.

Respekt für den Gegner

Trotz allem – die Angriffe, sagt sie, treffen sie nicht. „Ich stehe ja nicht zur Debatte, ich habe nur die Sitzungsleitung“, sagt Aras. „Aber diese Abgeordneten machen mich persönlich zum Thema der Debatte, weil sie aufgrund meiner Herkunft ein Problem mit mir haben.“ Fällt es ihr schwer, den Gegnern trotz allem mit Respekt zu begegnen? „Gar nicht“, sagt sie. „Das ist für mich eine Frage der Kinderstube. Es gibt ein türkisches Sprichwort, das sagt: Auch, wenn der Feind an deine Tür klopft, ist er ein Gast.“

