Grünen-Parteitage sind wie große Familiengeburtstage: Es geht laut und bunt zu, man trifft viele liebe Menschen und auch solche, denen man nicht ausweichen kann. Nur an wenigen Stellen herrscht Stille. Wenn Winfried Kretschmann spricht, dann tritt dieser seltene Moment ein. Leicht vornüber gebeugt geht der Ministerpräsident vom Manuskript ab und spricht frei über sein stärkstes Erlebnis der letzten Tage: Die Zuerkennung des halben Friedensnobelpreises an Nadia Murad, die 25 Jahre alte irakische Jesidin.

Wenn er frei spricht wie an diesem nebligen Vormittag im Konstanzer Bodenseeforum, dann ist er am stärksten. Er wird emotional, als er die Verbindung der Preisträgerin zum Land Baden-Württemberg beschreibt. Es hat damit begonnen, berichtet er, dass er in einem Fotoband über verfolgte und missbrauchte Jesidinnen blätterte. Schnell kam eines zum anderen: Er schob ein Sonderprogramm an, mit dem rund 1000 Frauen in den Südwesten geholt, untergebracht und intensiv betreut wurden. Eine von ihnen ist Frau Murad, die heute an einem unbekannten Ort im Land lebt. Die Zuerkennung des Preises ist auch eine Leistung, die er sich ans Revers heften darf. Letzteres sagte er nicht, doch kann man es dazudenken.

Gruppenbild mit kleinem Trojanischem Pferd: Verschiedene Konstanzer Gruppen demonstrierten am Rande der Delegiertenversammlung gegen das Ceta-Abkommen. | Bild: Fricker, Ulrich

Proteste vor dem Bodenseeforum

Während der beliebteste deutsche Grünen-Politiker drinnen gefeiert wurde, hagelt es draußen vereinzelt Proteste. Anhänger von Greenpeace und Fairer Handel haben ein hölzernen Trojanisches Pferd aufgefahren und demonstrieren. Über seinen Einfluss im Bundesrat solle das Land das Handelsabkommen mit Kanada (Ceta) blockieren, sagen sie. 90 000 Unterschriften haben Aktivisten dafür gesammelt. Sie werden draußen an die beiden Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildebrand übergeben. Routiniert und freundlich nehmen die beiden den dicken Packen an und entschwinden ins Innere des Bodenseeforums.

Mehr als 90 000 Unterschriften gegen das Handelsabkommen Ceta nahmen die beiden grünen Landeschefs Oliver Hildebrand (links) und Sandra Detzer vor Beginn des Treffens in Empfang. | Bild: Fricker, Ulrich

Grüne zeigen sich optimistisch

Das Landesdelegiertentreffen, wie das bei den Grünen heißt, stand unter guten Vorzeichen. Kretschmann verbreitete in seiner Rede Optimismus und internationalen Glanz nach der großen Nordamerika-Reise. Er weist auf die Lage in Bayern hin, wo die Grünen vor der nahenden Landtagswahl als zweitstärkste Partei gehandelt werden. Auch die an ein Kinderbuch erinnernde Wanddeko in der Halle ist heiter gestimmt. Die Organisation läuft wie am Schnürchen. Die Grünen zeigen, dass sie angekommen sind als eine Art alternativer Volkspartei – und nicht nur das Lied des ökologischen Elends und Konsumverzichts singen wollen.

Protest am laufenden Band: Marcel Roth (rechts) und seine Mitstreiter von der Grünen Jugend zeigen die Defizite aus ihrer Sicht auf. | Bild: Fricker, Ulrich

Damit der Parteitag nicht zu regierungsamtlich verläuft, dafür sorgt dann die Grüne Jugend. Lena Schwelling, eine der beiden Vorsitzenden, mahnt mehr grünes Profil in der Koalition an. Der Verzicht auf die Wahlrechtsreform auf Druck der CDU war bitter für viele Grünen. Die Jugend fordert mehr Grün fürs Kabinett, das mit Ministern wie Winfried Hermann, Edith Sitzmann und Manne Lucha prominent vertreten war, die sich im Glanz der ersten Reihe sonnen.

Scharfe Kritik von links: Für Lena Schwelling, Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, ist die grüne Handschrift in der Stuttgarter Regierung zu wenig erkennbar. | Bild: Fricker, Ulrich

Wohnungsmarkt ein zentrales Thema

Kommunal hat die Partei ein anderes und wirklich drängendes Problem entdeckt: Die angespannte Situation am Wohnungsmarkt. "Wir haben verstanden, dass das eine zentrales Thema ist", sagt etwa die Landtagsabgeordnete Nese Erikli (Konstanz). Angemessenes Wohnen sei Voraussetzung, um eine gesellschaftliche Spaltung zu verhindern. Nun will die Partei das Wohnen zu einem Pfeiler im Vorfeld der Kommunalwahlen 2019 machen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein