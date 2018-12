Eines muss man dem Wolf lassen: Er lässt kaum einen kalt. Während sterbende Bienenvölker nur Imker und Obstbauern beschäftigen, tappst der Wolf durch die Fantasie und scheucht die Kinderzimmer auf. Nun stellen die Grünen im Landtag dem Meister Isegrim einen Freibrief aus. Sie meinen, dass im Südwesten außer Fabriken, Städten und Schafweiden auch Wolfsrudel ihren Platz und Futter finden.

Der Konflikt mit der CDU sagt viel über das Innenleben der beiden Parteien. Die Grünen denken städtisch. In ihrer Welt ist der Wolf ein lebhaftes Kuscheltier, das für Artenvielfalt steht. Dass er Schafe reißt, kümmert den Städter weniger. Er verfolgt das Wolfswesen mehr am Bildschirm als auf blutgefärbten Weiden. Die Folgen dieser emotional getriebenen Form von Tierschutz baden andere aus. Und die CDU? Sie ergreift Partei für die Jäger, deren Revier das Raubtier aufmischt. Dieser Weg ist realistisch: Wo Wölfe in die Herden fahren, muss man sie schießen dürfen.