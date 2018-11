Für Winfried Kretschmann hätte es schlimmer kommen können. „Ich hätte es anders formuliert, aber in der Sache unterstreicht Kretschmann das, wofür wir Grüne lange streiten“, sagte Parteichefin Annalena Baerbock zum Vorstoß des baden-württembergischen Ministerpräsidenten für einen härteren Umgang mit kriminellen Flüchtlingen.

Selbst vom Parteilinken Anton Hofreiter gab es ein halbes Lob. Die Ausdrucksweise sei „problematisch, aber Kretschmann bringt es auf den Punkt, warum die Ankerzentren von Innenminister Seehofer nicht nur inhuman sind, sondern zu einem Sicherheitsproblem führen“.

Debatte nach Interview

Mit einem Interview im SÜDKURIER hatte Kretschmann eine heftige Debatte losgetreten. Unter dem Eindruck einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg durch sieben Syrer und einen Deutschen hatte der Grünen-Politiker gewarnt: „Salopp gesagt ist das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat, junge Männerhorden. Solche testosterongesteuerte Gruppen können immer Böses anrichten.“ Man müsse solche Gruppen trennen und aus den Städten rausbringen. „Der Gedanke, dass man da welche in die Pampa schickt, ist nicht falsch“, sagte Kretschmann.

Je nach Interessenlage suchten sich die Kritiker die Passagen aus dem Interview, die in ihr Weltbild passten. „In unserem schönen Land gibt es keine Pampa“, erklärte CDU-Landtagsfraktionsvize Winfried Mack. Flüchtlinge, die gegen sexuelle Selbstbestimmung verstießen, müssten entweder ins Gefängnis oder in sichere Rückführungseinrichtungen. Macks Parteifreund, der Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg, nannte den Vorstoß sogar „absoluten Irrsinn“.

Ausgangspunkt von Kretschmanns Überlegungen sind aber die von ihm als „Tunichtgute“ beschriebenen Täter, deren Delikte nicht für eine Gefängnisstrafte reichen. So hatte eine Jugendgang in Mannheim im vergangenen Frühjahr mit Seriendiebstählen Polizei und Bürger in Atem gehalten. Erst als die Intensivtäter getrennt und in andere Orte gebracht wurden, entspannte sich die Situation.

Städte- und Gemeindebund übt scharfe Kritik

Kretschmann und CDU-Innenminister Thomas Strobl hatten schon vor einigen Wochen bei einem Treffen mit den Oberbürgermeistern Boris Palmer (Grüne/Tübingen) und Richard Arnold (CDU/Schwäbisch Gmünd) nach Konzepten gegen solche „verhaltensauffällige Jugendliche“ gesucht. Die beiden Kommunalpolitiker befürworten die Unterbringung in einer „sicheren Landeseinrichtung“ mit Security, Zugangskontrollen und nächtlichen Ausgangssperren.

Kretschmann fürchtet aber, dass betroffene Kommunen einen „veritablen Aufstand“ gegen solche Einrichtungen anzetteln würden. Prompt meldete sich am Wochenende Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes mit scharfer Kritik: „Es macht wenig Sinn, straffällige Asylbewerber aufs Land zu schicken, um die Großstädte zu entlasten. Mit bloßen Ortsveränderungen lösen wir keine Probleme.“

Zuhörer oder Populist?

Zu einem ganz anderen Ergebnis kommt OB Palmer. Sein Kommentar: „Kretschmann hört den Menschen zu.“ Die Kritiker von rechts müssten sich fragen, ob sie Lösungen wollen oder „nur die Politik verteufeln“. Die sofortige Abschiebung solcher Flüchtlingsgruppen sei mit dem Grundgesetz nun mal nicht vereinbar.

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke hielt Kretschmann „AfD-Jargon“ vor. Jahrelang habe der Regierungschef die Augen vor der handfesten Kriminalität verschlossen, die von Teilen der Flüchtlinge ausgehe. Er fürchte, das den „markigen Worten kaum Taten folgen werden“.

Ausgerechnet der AfD-Abgeordnete Emil Sänze warf Kretschmann eine „gleichermaßen bedenkliche wie abwertende Wortwahl“ vor. Der Ministerpräsident halte Landbewohner für „Pampa-Einwohner, denen man anstandslos zumuten kann, die Probleme seiner jugendlichen kriminellen Gäste aufzuladen“. Dann forderte Sänze die schnelle Rückführung der Flüchtlinge, die nach dem Grundgesetz nicht geht.

Keinen Handlungsbedarf sieht die Grüne Jugend Baden-Württemberg. Das präventive Wegsperren ohne richterliches Urteil sei mit dem Rechtssystem nicht vereinbar, teilte die Nachwuchsorganisation mit. Und schon jetzt könnten Flüchtlinge mit Wohnsitzauflagen über das Land verteilt werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein