Innen- und Justizministerium von Baden-Wüttemberg sind bei der Prüfung des SPD-Antrags auf ein Volksbegehren für kostenlose Kitas in Teilen zu unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen gekommen. Dies geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor, die dem SÜDKURIER vorliegt.

Jetzt entscheiden Verfassungsrichter

Das von Thomas Strobl geführte Innenministerium hatte den SPD-Antrag auf ein Volksbegehren, für das landesweit 17000 Unterschriften gesammelt worden waren, Anfang März als unzulässig abgelehnt. Dagegen hat die SPD vor dem Verfassungsgerichtshof geklagt, die Entscheidung steht noch aus.

Justizministerium hat keine rechtlichen Bedenken

Als Ablehnunggründe hatte das Innenministerium vor allem Konflikte mit der Landesverfassung genannt, aber auch Bedenken hinsichtlich des in die Bundesgesetzgebung fallenden "Gute-Kita-Gesetzes" waren aufgeführt worden. Zumindest das sieht das Justizministerium anders: Es sehe in einem Volksbegehren "keinen Widerspruch zum Gute-Kita-Gesetz", heißt es in der Anfrage. Auch andere Konflikte mit dem Grundgesetz sieht das Justizministerium nicht.

Für die SPD ein Beweis dafür, dass Strobl innerhalb der Landesregierung keine Unterstützung findet. „Die Ablehnung steht auf tönernen Füßen, das Justizministerium kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass der Gesetzentwurf der SPD sehr wohl mit dem Grundgesetz vereinbar ist", sagt Sascha Binder, Generalsekretär der Landes-SPD und stellvertretender SPD-Landtagsfraktionschef.

Teure Expertise von außen geholt

Das Innenministerium, so Binder, pfeife aber auf die fachliche Expertise des Justizministeriums. Statt darauf zurückzugreifen, habe das Innenministerium das Gutachten für teures Honorar nach außen vergeben.

Staatsrätin für Bürgerbeteiligung "nicht zuständig"

Die SPD kritisiert zudem, dass Staatsrätin Gisela Erler, in der Landesregierung zuständig für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, nicht gehört worden war. Laut Anfrage hatten an einer Informationsrunde des Innenministers neben dem Ministerpräsidenten auch Kultusministerin Susanne Eisenmann und Spitzenbeamte von Staats-und Justizminsterium teilgenommen; Erler dagegen nicht. „Die Staatsrätin wurde nicht einbezogen, da die Prüfung formaler Aspekte und die Vereinbarkeit des Volksbegehrens mit Landesverfassung und Grundgesetz nicht in deren Zuständigkeit fallen“, gibt das Innenministerium an. Binder vermutet einen anderen Grund: „Das Innenministerium hat sich schlicht nicht getraut, die Staatsrätin und das Justizministerium mit einzubeziehen“, so der SPD-Generalsekretär.