Stuttgart – Der Umbau der Polizeistruktur in Baden-Württemberg wird deutlich teurer als geplant. Statt der zunächst veranschlagten einmalig 72 Millionen Euro belaufen sich die Kosten der Reform jetzt auf einmalig knapp 120 Millionen. „Bis zum Jahr 2026 betragen die Kosten für den Landeshaushalt einmalig insgesamt rund 119,9 Millionen Euro“, heißt es in der Vorlage von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) für die nächste Sitzung des grün-schwarzen Kabinetts am kommenden Dienstag.

Mit dem lange Zeit auch innerhalb der grün-schwarzen Koalition umstrittenen Vorhaben will Strobl die aus seiner Sicht mangelhafte Polizeireform seines Amtsvorgängers Reinhold Gall (SPD) korrigieren. Die Zahl der Polizeipräsidien im Südwesten soll zu Beginn des Jahres 2020 von 12 auf 13 regionale Strandorte erhöht werden. Zudem werden einige Gebiete neu zugeschnitten. Zunächst fällt künftig das Polizeipräsidium Tuttlingen weg. Weiter bilden der Bodenseekreis sowie die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen ein neues Präsidium mit Sitz in Ravensburg. Der Sitz der Kriminalpolizeidirektion verbleibt in Friedrichshafen. Weiter bilden die Kreise Calw, Freudenstadt und der Enzkreis zusammen mit dem Stadtkreis Pforzheim ein neues Präsidium mit Sitz in Pforzheim.

Die Kreise Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis werden zusammengefasst im Präsidium in Konstanz. Die Kriminalpolizeidirektion verbleibt in Rottweil, die Schutzpolizeidirektion ist in Tuttlingen angesiedelt. Außerdem wird der Zollernalbkreis dem Polizeipräsidium Reutlingen zugeordnet. Die Kriminalpolizeidirektion verbleibt in Esslingen. Folge der Reform durch den Innenminister ist auch, dass das Polizeipräsidium Karlsruhe um den Landkreis Calw, den Enzkreis und den Stadtkreis Pforzheim reduziert wird.

Risikopuffer eingebaut

Bei den dauerhaften Ausgaben heißt es im Innenministerium, mit Inkrafttreten des Gesetzes 2020 würden die strukturellen Kosten im Jahr 2020 zwar erst sieben Millionen Euro betragen. Allerdings sollen diese in den Folgejahren bis 2026 auf 16 Millionen Euro ansteigen.

Aus Regierungskreisen ist zu hören, die Kostensteigerungen kämen unter anderem zustande, weil erstmals ein Risikopuffer in Höhe von rund 19 Millionen eingebaut worden sei. Dieser sei in der alten Planung noch nicht vorgesehen gewesen. Weiter würden die gestiegenen Miet- und Baupreise generell die Kosten nach oben treiben. Die Ausgaben für die technische Ausstattung der Polizei hätten sich im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen sogar auf 22 Millionen Euro verdoppelt. Weiter müsse im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen auch der Neubau des Polizeireviers in Calw finanziert werden. Zudem soll ein Einsatztrainingszentrum für die Polizei in Mülhausen-Ehingen (Kreis Konstanz) entstehen.