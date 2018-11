Es ist einer der größten Prozesse am Landgericht Konstanz – ein aufwendiges Strafverfahren, das die Justiz vor Herausforderungen stellt. Seit dem 21. September läuft der sogenannte Mafia-Prozess unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die Staatsanwaltschaft wirft den neun Männern, zumeist italienischer Staatsangehörigkeit, einen schwunghaften Rauschgifthandel im Schwarzwald und auf der Baar vor. Allein sechs der neun Angeklagten werden an jeweils zwei Verhandlungstagen in der Woche aus verschiedenen Haftanstalten des Landes zur ehemaligen Siemens-Kantine nach Konstanz gefahren. Geständnisse wurden bislang nicht abgelegt, auch zur Person wollten sich nur wenige Angeklagte äußern. In rund zehn Verhandlungstagen wurden gut ein halbes Dutzend Zeugen vernommen: Drogenhändler und Ermittler. Im Raum steht der Vorwurf, Kontakte zur italienischen Mafia zu haben, was durch Ermittlungsergebnisse der italienischen Polizei untermauert werde, wie Aussagen belegen. Die Angeklagten bestreiten das. Welche Taktik fahren die Anwälte? Welche Rolle hat das Gericht?

.Welchen Fehler dürfen die Richter nicht machen? Das Gericht (drei Berufs- und zwei Laienrichter) muss dem Grundsatz der Unvoreingenommenheit folgen. Alles andere könnte eine Aufhebung des Urteils durch eine höhere Instanz rechtfertigen. Die 4. Strafkammer um den Vorsitzenden Arno Hornstein hat bereits zahlreiche Anträge der Verteidigung behandelt, die häufig vor Zeugenvernehmungen gestellt wurden. Nicht alle waren erfolglos. So setzten sich die Anwälte der sechs Untersuchungshäftlinge mit ihrer Forderung durch, dass den Angeklagten die Hand- und Fußketten während der Verhandlung abgenommen werden. Andererseits änderte das Gericht auch die Verfahrensweise: Nachdem anfangs jeder Antrag der Anwälte gesondert beraten und dadurch die Sitzung immer wieder unterbrochen wurde, ging das Gericht dazu über, die Anträge vermehrt zurückzustellen. Begründet wurde das damit, Fortschritte in dem auf ein Jahr angelegten Prozess zu erzielen. .Verfolgen alle Rechtsanwälte in diesem Prozess dieselben Ziele? Nein. Die 17 Verteidiger im Konstanzer Mafia-Prozess verfolgen eine unterschiedliche Strategie. Dabei schälen sich zwei Vorgehensweisen heraus: Die Anwälte der drei nicht in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten hoffen darauf, dass deren Verfahren noch in diesem Monat von dem Hauptverfahren abgetrennt werden. Dazu hat das Gericht für Dienstag und Mittwoch ein sogenanntes Rechtsgespräch angesetzt, bei dem die Verfahrensbeteiligten ihre Standpunkte austauschen. Sollte es zur Abtrennung kommen, könnten die weniger schweren Fälle möglicherweise vor dem Amtsgericht zu Ende verhandelt werden. Diesen Angeklagten wird zwar Rauschgifthandel vorgeworfen; doch die Vorwürfe wiegen deutlich geringer als diejenigen gegen die sechs Hauptangeklagten. Bei ihnen geht es neben bandenmäßigem Drogenhandel in großem Stil auch um illegalen Waffenbesitz, Mordversuch und um die Planung eines Raubüberfalls. .Die Angeklagten streiten jede Schuld ab. Warum stellen ihre Anwälte immer neue Anträge und ziehen den Prozess in die Länge? Die Verteidiger haben nach der Strafprozessordnung das Recht, Anträge zu stellen. Dieses Mittel nutzen die Anwälte der sechs Hauptangeklagten, beispielsweise um Einblicke in die original italienischen Ermittlungsakten zu bekommen. Sie haben Befangenheitsanträge gegen das Gericht gestellt, verlangen auch die Vernehmung der beiden Staatsanwälte, lehnen Zeugenaussagen ab. Beobachter sehen darin zum einen den Versuch, den Prozess in die Länge zu ziehen. Das könnte am Ende den Angeklagten zugute kommen, bis hin zur Aufhebung der Untersuchungshaft. Nicht zuletzt deshalb verweist die Staatsanwaltschaft auf die Unzulässigkeit der Anträge. Diese dienen den Anwälten aber auch als Munition im Falle einer späteren Revision. Sollte sich ein Verfahrensfehler einschleichen, könnte das bis hin zur Aufhebung eines Urteils führen. .Welche Strategie verfolgt die Staatsanwaltschaft? Die Staatsanwaltschaft hat zwar Kenntnisse über umfangreiche Abhörmaßnahmen, Beschattungen und Zeugenaussagen. Doch die Hauptangeklagten mauern aus Sicht der Anklagebehörde seit dem ersten Prozesstag. Daher wollen die beiden Staatsanwälte die Angeklagten vor Gericht durch Aussagen von Zeugen und Mitangeklagten belasten. So wurden im Verlauf der ersten beiden Monate des Prozesses Zeugen befragt, die selbst in Drogengeschäfte mit den Angeklagten verstrickt waren und sich im Zuge der Ermittlungen zu Aussagen bereit erklärt hatten. Sie wurden teilweise schon verurteilt, teilweise laufen noch Verfahren gegen sie.

