Dieser Prozess stellt alles in den Schatten, was bislang vor dem Konstanzer Landgericht verhandelt wurde. Was dabei an die Öffentlichkeit dringt, dürfte Einblicke in die Untiefen einer Gesellschaft bringen, die einen Teil ihres Lebens im Dienst der organisierten Kriminalität verbringt. Einer der größten Mafia-Prozesse in der Geschichte des Landes beginnt. Auf der Anklagebank sitzen neun mutmaßliche Mafiosi.

Kontrollen, Polizei und Gefangenentransporte: Der Morgen in Karlsruhe

Der Prozess beginnt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Und die sind bereits auf der Straße vor dem Gericht sichtbar. Am frühen Morgen patrouillieren schwer bewaffnete Polizisten:

Bild: Nils Köhler

Transporter von Polizei und Justiz fahren in kurzen Abständen am Gericht vor.

Video: Nils Köhler

Sie biegen etwa 15 Meter vom Eingang entfernt in den Hof des Landgerichts ein. In den Transportern sollen sich die Angeklagten befinden, die noch in U-Haft sitzen. Es sind sechs von neun. Bei den drei anderen Angeklagten wurde die Untersuchungshaft ausgesetzt.

Im Inneren des Landgerichts gibt es Kontrollen. Wer den Prozess verfolgen will, muss zunächst durch eine Sicherheitsschleuse. Bei einem großen Prozess wie diesem kann das schon mal einen Moment dauern.

Bild: Nils Köhler

Über der Schleuse befindet sich der Schwurgerichtssaal.

Bild: Nils Köhler

Dort findet der Prozessauftakt statt.

Im ersten Stock des Landgerichts befindet sich der Schwurgerichtssaal. | Bild: Nils Köhler

...unter den Augen von Pressevertreter und Prozessbeobachtern, die vor Prozessbeginn am Gebäude warten.

Bild: Nils Köhler

Sie alle müssen an der Sicherheitsschleuse ihre Ausweise bereithalten. Ein Schild weist darauf hin, dass Besucher Geräte, die Bild- und Tonaufnahmen ermöglichen, nicht mit in den Sitzungssaal genommen werden dürfen. Auch das ist eine Sicherheitsmaßnahme; Details aus der Verhandlung sollen nicht nach außen gelangen. Ausgenommen sind Presse, Verteidiger und Staatsanwaltschaft.

Auch die Polizei hilft bei den Einlasskontrollen:

Im Landgericht Karlsruhe finden Sicherheitskontrollen statt. Anlass ist ein Mafia-Prozess der dort beginnt. Neun Männern im Alter zwischen 26 und 57 Jahren mit Wohnsitzen im Schwarzwald-Baar-Kreis, in Stuttgart und Italien wird vorgeworfen, ab Oktober 2013 im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben, einige von ihnen spätestens ab November 2016 bis zu ihren Festnahmen im Juni 2017 als organisierte Bande. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Bild: Uli Deck (dpa)

Sechs der neun Angeklagten sitzen noch in U-Haft. Sie können sich nicht frei bewegen, werden in Fußfesseln in den Saal geführt.

Bild: Uli Deck (dpa)

Und mit Handschellen.

Die Kombo zeigt Angeklagte des Mafia-Prozess, die in Handschellen in den Schwurgerichtssaal des Landgericht Karlsruhe geführt werden. | Bild: Uli Deck (dpa)

Was den Angeklagten vorgeworfen wird

Dann beginnt der Prozess mit der Verlesung der Anklageschrift. Sie ist 170 Seiten dick, eineinhalb Stunden lang werden die Vorwürfe gegen die neun Angeklagten vorgebracht: Sie lauten auf bandenmäßigen Rauschgifthandel in großem Stil.

Vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis sollen die Männer kiloweise Marihuana, Haschisch und Koks verkauft haben. Die Angeklagten, allesamt Italiener oder italienischer Herkunft, sollen mit der sizilianischen Mafia-Organisation Cosa Nostra sowie der kalabrischen 'Ndrangheta in Verbindung stehen.

Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal des Landgericht Karlsruhe liegt ein Aktenordner auf dem steht "Mafia Verhandlung". | Bild: Uli Deck (dpa)

Es geht auch um versuchten Mord

In einem Fall geht es auch um Waffenhandel und Waffenbesitz sowie in einem anderen Fall um versuchten Mord: Im Mai 2017 fielen fünf Schüsse in Hüfingen bei Donaueschingen. Die Kugeln wurden durch das Fenster einer Gaststätte gefeuert. Drinnen saßen zwei Männer. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft im Mittelpunkt eines Drogenstreits gestanden haben.

Außerdem wird an diesem Vormittag klar: Offenbar gibt es im Kreise der neun mutmaßlichen Mafiosi einen Hauptbeschuldigten aus dem Schwarzwald. Der Mann soll bei den meisten Taten dabei gewesen sein und könnte eine Schlüsselrolle eingenommen haben.

