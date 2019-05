Konstanz – Im sogenannten Mafia-Prozess vor dem Landgericht Konstanz sollen heute erste Urteile fallen. Dabei geht es um die Angeklagten Christian S. und Pellegrino P., deren Haftbefehle im Gegensatz zu den sechs weiteren Angeklagten ausgesetzt sind.

Im Falle von Christian S. aus dem Schwarzwald, dem die Anklage Handel mit 19 Kilogramm Marihuana vorwirft, steht das Urteil am Mittag fest. Das Landgericht verurteilte ihn zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Damit komme der 31-Jährige noch glimpflich davon, erklärte der Vorsitzende Arno Hornstein. Der Angeklagte könne sich zugute halten, dass er es letztlich richtig gemacht hat, indem er schon ganz am Anfang die Taten eingeräumt hatte. Es habe allerdings „zu Beginn der Hauptverhandlung die Tendenz zum Schweigen gegeben“, rügte Hornstein. Ein Urteil hätte schon viel früher fallen können, wenn auch der Angeklagte mitgemacht hätte. Das Gericht sehe in S. „nicht den klassischen Dealer“, so der Vorsitzende. Angesichts der hohen Belastungen für dessen Familie und auch finanzieller Art müsse S. erkennen: „Drogenhandel lohnt sich nicht.“

Für den Angeklagten spreche, dass er auch seinen Onkel, den ebenfalls angeklagten Placido Anello, im Drogengeschäft belastet habe. Die Kammer wisse um die möglichen Folgen solcher Entscheidungen für einen Angeklagten. Das gelte es zu honorieren.

Das Gericht schloss sich in weiten Teil den den Forderungen der Staatsanwaltschaft an. In seinem Plädoyer nutzte Oberstaatsanwalt Joachim Speiermann die Gelegenheit für eine Abrechnung mit den Verteidigern dieses Verfahrens. Er wandt sich an den Stuttgarter Anwalt Kristian Frank und warf ihm und weiteren Kollegen anderer Angeklagten Verzögerungstaktik zu Lasten ihrer Mandanten vor. Die Beweislage sei durchaus erdrückend. „Es wurde aber weiter geschwiegen. Es wurde weiter widersprochen,“ sagte der Staatsanwalt. Er und auch die Ermittler seien über weite Strecken hingestellt worden, als würden sie illegal arbeiten. „Alles war natürlich rechtswidrig, was wir gemacht haben,“ so Speiermann. Statt mit aufzuklären würden von den Anwälten seitenlange Beweisanträge vorgetragen, die zeitaufwändig übersetzt werden müssten.

Den Angeklagten Christian S. koste das nun zusätzliche 30 000 Euro an Verteidigerkosten, rechnete der Ankläger bei einem Tagessatz von 500 Euro pro Anwalt vor. Der Prozess hätte für S. bereits im November vergangenen Jahres beendet sein können. Für den Angeklagten kämen außerdem noch knapp 50 000 Euro für die Erlöse aus seinen illegalen Geschäften dazu. So hatte S. eingeräumt, das Rauschgift über seinen Cousin und letztlich über seinen Onkel in Tuningen bezogen zu haben. Das Geld, das der Staat nun bei ihm einziehen wird, sei ein hoher, wenn auch angemessener Preis, wenn man sich „vergegenwärtigt, mit welchen Mengen hier gehandelt wurde“. So ergäben die 19 Kilo Marihuana 100 000 Einheiten zum Konsum.

Bestätigt sieht sich Speiermann in dem Vorwurf gegenüber anderen Angeklagten wie Placido Anello, Bezüge zur italienischen Mafia zu haben. Dabei wies er auf abgehörte Gespräche des Onkels.

In ihren Plädoyers sprachen sich die beiden Anwälte ebenfalls für eine zweijährige Gefängnisstrafe aus, die allerdings zur Bewährung auszusetzen sei, wie Miriam Mager aus Villingen-Schwenningen erklärte. Sie verwies auf die besonderen Umstände, in denen S. in die Sache „hineingeschliddert“ sei. Er sei Opfer eines Autobetrugs geworden, der ihn schließlich dazu veranlasst habe, aus Geldnot heraus ins Drogengeschäft einzusteigen. Bei seiner Vernehmung habe er schließlich auch seinen Onkel und den Cousin belastet, was ihm sehr schwer gefallen sei.

Der Angeklagte selbst bereute seine Tat abschließend. „Ich habe sehr vielen Menschen sehr weh getan, meiner Familie, meiner Frau – ich entschuldige mich dafür,“ sagte S., der während seiner Worte mit den Tränen kämpfte.

Ein Urteil über einen weiteren Angeklagten Pellegrino P., der als Depothalter bei den Drogengeschäften fungiert haben soll, wird am Nachmittag erwartet.