Wieviel Mafia steckt in den neun Angeklagten? Diese Frage wurde auch gestern in einer weiteren Runde des sogenannten Mafia-Prozesses nicht geklärt. Die 4. Strafkammer am Landgericht Konstanz stellte stattdessen mehrere Anträge der Anwälte zurück, um das Verfahren voranzubringen, wie der Vorsitzende Richter Arno Hornstein erklärte.

Nach dem Auftritt eines leitenden Ermittlers in der vergangenen Woche, der über Andeutungen zu möglichen Mafia-Bezügen vorerst nicht hinauskam, sollten gestern nun die Drogengeschäfte, die den neun Angeklagten zumeist aus dem Schwarzwald zur Last gelegt werden, unter die Lupe genommen werden. Wie sich zeigen sollte, ein mühsames Unterfangen, das den Zuhörern aber Einblicke ins Dunkel des Drogengeschäfts vermittelte.

Drogenkarriere begann mit 25 Jahren

Dazu wurde ein Zeuge befragt, gegen den noch ein Ermittlungsverfahren läuft. Die Videokamera zeigte dem vorwiegend italienischen Publikum in der ehemaligen Siemens-Kantine einen 43-Jährigen, dessen Finger nervös aneinander rieben, als er den Drogenalltag schilderte.

Konstanz Antragsflut der Verteidiger bringt Mafia-Prozess in Konstanz ins Stocken Das könnte Sie auch interessieren

Der gelernte Hotelfachmann war in erster Linie Konsument, bevorzugte Kokain und finanzierte mit dem Weiterverkauf von Marihuana seinen Rauschgiftkonsum. Mit 25 hatte seine Drogenkarriere begonnen, zuletzt riet ihm der Arzt dringend davon ab, das weiße Pulver weiter zu nehmen. Die jahrelange Abhängigkeit setzte ihm gesundheitlich zu. Gewichtsverlust, Bluthochdruck, Angst vor einem Herzstillstand ließen ihn mehrere Monate lang pausieren, bis er wieder anfing.

Geschäft im Zimmer

Sein Drogenkonsum führte ihn nach eigenen Angaben mit Nicolo M. zusammen, einem der sechs Hauptangeklagten des Prozesses. Bei der Geburtstagsfeier eines Bakannten habe man sich 2013 kennengelernt. Nicolo M. sei dann zusammen mit einem weiteren Landsmann, Orlando C., Ende 2013 auf ihn zugekommen. Sie gingen auf sein Zimmer über dem kleinen italienischen Lokal, das seine Freundin führe. Orlando habe ihn gefragt, ob er an Kokain interessiert sei.

"Man hat ja gewusst, dass ich Konsument bin," sagt er emotionslos. Er habe schließlich eingewilligt. Ein paar Tage später sei dann Orlando mit einer Tasche in der Pizzeria erschienen. Das Geschäft wurde besiegelt: 10 Gramm Kokain, in Klarsichtfolie verpackt, das Gramm für 70 Euro. Ein Kilo Marihuana zum Preis für 4000 Euro lehnte er dagegen ab, weil es minderwertige Ware gewesen sei.

Das Geld wird später geliefert

Vier weitere Mal habe er dann Drogengeschäfte gemacht. Auf einem Parkplatz, in einer Bar und ganz privat bei sich zu Hause. Das Geld habe er meist später übergeben, wenn er vom Weiterverkauf der Drogen wieder flüssig war. Ende Mai 2014 sei dann Nicolo M. wieder zu ihm zum Essen gekommen. Man habe sich über Orlando unterhalten, der inzwischen in Italien ist. Diesmal habe M. ihm selbst ein Angebot gemacht, zu besseren Konditionen: 50 Gramm Kokain zum Preis von 50 Euro das Gramm und ein Kilogramm Gras für 2500 Euro.

Der Deal wurde geschlossen, die Gras-Qualität sei etwas besser gewesen, urteilt der 43-Jährige. Ein paar Tage später wurde die Ware gebracht, von einem Italiener. "Ich wies ihn an, er solle in die Garage fahren," sagt der Zeuge. Dann wurden die Drogen in einer Plastiktüte übergeben. Nach anderthalb Wochen habe der Bote einen Teil des Geldes abgeholt. Den Rest habe er an Nicolo M. gezahlt. Ein weiteres Drogengeschäft wurde nach den Worten des Zeugen in einem Lokal in Donaueschingen eingefädelt, das Nicolo M. gehörte. In der Mittagspause sei es ihm von einem Mitarbeiter über die Theke gereicht worden.

Das Gedächtnis versagt

Schließlich habe er noch ein weiteres Angebot bei einem Besuch des ebenfalls in diesem Prozess angeklagten Placido Anello mit einem weiteren Italiener bekommen. Wer von beiden aber das Angebot machte, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Auch hier sei es um Marihuana im Kilobereich sowie um Kokain gegangen. Doch er habe abgelehnt, erinnert sich der Zeuge. Es sei ihm gesundheitlich schlecht gegangen und: "Ich wollte zu der Zeit nichts damit zu tun haben, mir wurde das zu heiß."

Vernehmungen durch Ermittler

Weitgehend bestätigt werden die Aussagen von einem Kriminalbeamten aus Rottweil. Bruno H. hatte ihn im November und Dezember verhört. Damals saß er in der Haftanstalt Kempten wegen einem anderen Drogendeal. Schließlich habe er signalisiert, dass er Angaben auch über den Angeklagten Nicolo M. machen könnte. "Ihm wurde nichts versprochen", betont der Kripobeamte. Allerdings habe sich sein Anwalt "aufwendig Gedanken" darüber gemacht, ob das gut sei für seinen Mandanten. "Dann hat Herr S. selbstständig begonnen zu berichten."

Fragen zum italienischen Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit möglichen Mafia-Bezügen wollte der Kammervorsitzende Arno Hornstein auch gestern nicht zulassen. Wie schon in der vergangenen Woche, als dieser Komplex bei der Befragung des leitenden Ermittlers weitgehend ausgeklammert wurde, bremste er diesmal die Anwälte in dieser Frage. So war die Rede nur von einer Reise des Kripobeamten Bruno H. nach Italien. Die sei aber privat gewesen, erklärte dieser.

Der Prozess Der sogenannte Mafia-Prozess in Konstanz soll ein Jahr dauern. Wegen der Größe des Verfahrens mit neun Angeklagten wurde er in die ehemalie Kantine auf dem Siemens-Areal verlegt. Neben sechs Hauptangeklagten in der Untersuchungshaft, stehen weitere drei Angeklagte vor Gericht, bei denen die Untersuchungshaft ausgesetzt wurde.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein