Dreimal umarmen sie sich, dreimal klopfen sie sich dabei auf den Rücken. Marcel W., der zuvor im sogenannten Konstanzer Mafia-Prozess als Zeuge aufgetreten ist, scheint ein Anflug von Erleichterung zu packen, als es vorbei ist. Die Staatsanwaltschaft hat ihm an diesem Mittwoch die kurze Annäherung an den Angeklagten Giovanni S. unter den Blicken der Justizbeamten gestattet. Für den Angeklagten ist das der erste Kontakt zu W. seit seiner Festnahme vor 15 Monaten.

Neun Männer stehen seit September vor dem Konstanzer Landgericht. Sie müssen sich gegen den Vorwurf des bandenmäßigen Drogenhandels in großem Stil, illegalen Waffenbesitz und versuchten Mord verantworten. Zur Sache selbst wurde bislang allerdings nicht verhandelt. Das sollte sich jetzt ändern.

Zeuge kam bereits mit Bewährungsstrafe davon

Der 28-jährige W. dürfte sich vor seinem Auftritt als erster Zeuge einige Gedanken gemacht haben. Auch er war der Polizei im Zuge der Ermittlungen ins Netz gegangen. Sein Verfahren wurde aber wie auch das eines anderen mutmaßlichen Drogenhändlers von dem Hauptverfahren abgetrennt. W. kam damals mit einer Bewährungsstrafe davon. Doch in seinen Aussagen, die in früheren Verhörprotokollen der Polizei auftauchen, erscheint im Zusammenhang mit Drogengeschäften auch der Name von Giovanni S., den er als Freund beschreibt. Man kenne sich seit über zehn Jahren, sagt W. im Zeugenstand, sie seien viel privat unterwegs gewesen. Zurückhaltend zeigt er sich allerdings in Fragen nach der Vermittlung der Geschäfte.

Konstanz Wir zeigen Ihnen, wie der große Mafia-Prozess auf dem ehemaligen Siemens-Areal abläuft Das könnte Sie auch interessieren

Erinnern könne er sich da nur an einen Vorgang, sagt W. in die Kamera, die sein Gesicht auf eine große Leinwand im Saal projeziert: den Kauf von 50 bis 100 Gramm Kokain, der Grammpreis zu 55 Euro. "Es muss so gewesen sein, dass ich mit Giovanni im Jaguar fuhr", erinnert sich der 28-Jährige. Über Drogen habe man sich wohl mal unterhalten. Verkäufer des Koks sei aber ein Albaner gewesen, der ebenfalls schon wegen Drogenhandels verurteilt wurde. Auch beim Erwerb eines Kilogramms Marihuana, vakuumverpackt und gepresst, habe der Angeklagte keine Rolle gespielt. Verkauft hätten es ihm ebenfalls Albaner, erinnert sich der Zeuge.

Ermittler hörten Gespräch über mutmaßlichen Kokaindeal ab

Aktenkundig wurde indessen ein Gespräch, das beide in dem flotten Flitzer auf der Fahrt nach Bad Dürrheim geführt hatten. Dumm gelaufen, denn die Ermittler hatten es abgehört. Laut Staatsanwaltschaft ging es dabei um den Kokaindeal und um die Qualität von Gras (Marihuana). Ob er auch mit dem Angeklagten Giovanni S. über den Preis gesprochen habe, will die Anklage wissen. "Nicht dass ich wüsste", lautet die Antwort, und der Zeuge macht den langen Zeitraum für seine Erinnerungslücken geltend. Dass "Kaffeetrinken" auch als Codewort zur Anbahnung eines Drogengeschäfts diente, wie dies Ermittler herausgefunden haben wollen, mochte der Zeuge ebenfalls nicht bestätigen. Zum Kaffeetrinken habe man sich immer wieder verabredet, befindet der Zeuge W. – mit Drogen habe das aber nichts zu tun gehabt.

Aus Sicht der Verteidiger der sechs in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten sind die Aussagen des Zeugen W. sowie zweier Kripobeamten vor Gericht nicht verwertbar. Die Anwälte setzen vielmehr auf eine Aussetzung des Verfahrens, wie es der Rechtsbeistand des Angeklagten, Placido Anello, fordert. In seiner Begründung rügt Verteidiger Martin Stirnweiss, dass die Akten der italienischen Behörden seinem Mandanten nicht vorlägen. Das müsse zunächst geschehen einschließlich der deutschen Übersetzung und Einarbeitungszeit für die Anwälte und ihre Mandanten.

Über den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens werde das Gericht noch entscheiden, erklärt der Vorsitzende der Kammer, Arno Hornstein schließlich. Allerdings ohne diesmal den Prozess zu unterbrechen.

Mafia-Prozess Im sogenannten Mafia-Prozess in Konstanz sind neun Männer italienischer Herkunft vor allem aus dem Raum Schwarzwald angeklagt. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen zur Last, einen Drogenring aufgebaut zu haben. Außerdem geht es um illegalen Waffenhandel und einen Mordversuch in Hüfingen. Dabei ist auch die Rede von Bezügen zur italiensichen Mafia. Der Prozess ist auf zunächst einmal 67 Tage angelegt, er soll bis Mitte 2019 dauern. (nik)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein