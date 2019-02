Konstanz – Im sogenannten Mafia-Prozess vor dem Landgericht Konstanz saßen bisher sechs Angeklagte in Untersuchungshaft. Einer von ihnen ist jetzt auf freiem Fuß, muss sich aber weiterhin vor vor Gericht verantworten. Das Oberlandesgericht habe den Haftbefehl bei Giacomo M. außer Vollzug gesetzt, bestätigte sein Rechtsanwalt Hartung Schreiber (Villingen) dem SÜDKURIER. Die Karlsruher Richter gaben damit einer Haftbeschwerde von M.'s zweitem Anwalt Sebastian Glathe (Freiburg) statt.

Sitzungspause im Konstanzer Mafia-Prozess. Bei einem der sechs Hauptangeklagten, die in Untersuchungshaft sitzen, wurde der Haftbefehl nach 18 Monaten außer Vollzug gesetzt. Er ist aber weiterhin angeklagt. Bild: sk

M. saß bislang 18 Monate in Untersuchungshaft. Ihm wird im Zuge der Ermittlungen gegen mehrere italienischstämmige Männer aus dem Raum Schwarzwald-Baar-Heuberg wegen bandenmäßigen Rauschgifthandels vorgeworfen, an einem Drogengeschäft beteiligt gewesen zu sein und vorübergehend illegal im Besitz einer Schusswaffe gewesen zu sein. Aus der sollen im Mai 2017 in Hüfingen bei Donaueschingen mehrere Schüsse abgegeben worden sein.

Hohe Hürden für den Angeklagten

Das Oberlandesgericht soll die Aussetzung des Haftbefehls allerdings an Bedingungen geknüpft haben. So müsse gewährleistet sein, dass M. einen gültigen Arbeitsvertrag hat und sogleich eine Arbeit aufnimmt. Außerdem müsse er sich einmal in der Woche bei der Polizei melden. Kontakt zum Umfeld der übrigen Angeklagten wurde ihm strikt verboten. Zudem musste er eine Kaution in Höhe von 7500 Euro hinterlegen.

Rauschgifthandel in großem Stil

In dem Prozess, der seit September vor dem Landgericht Konstanz läuft, wirft die Staatsanwaltschaft acht Angeklagten im Alter zwischen 26 und 57 Jahren bandenmäßigen Handel mit 270 Kilogramm Marihuana, 20 Kilogramm Haschisch und 2,5 Kilogramm Kokain vor. Außerdem geht es um versuchten Mord, illegalen Schusswaffenbesitz, Körperverletzung und die Planung eines Raubüberfalls auf ein Juveliergeschäft im italienischen Verona. Ursprünglich gab es elf Angeklagte. Das Verfahren wurde bei zwei Angeklagten abgetrennt, ein weiterer Angeklagter wurde inzwischen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Der Prozess wird voraussichtlich bis in den Oktober hinein laufen.