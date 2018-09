Sie stammte vom Bodensee, ging in Konstanz aufs Gymnasium und ging als Kämpferin für den Islamischen Staat (IS) nach Syrien: Der Fall Sarah O., der bundesweit Schlagzeilen machte, hat ein unerwartetes Ende genommen.

Die inzwischen 20-jährige Frau wurde am Freitagmorgen am Flughafen Düsseldorf wegen Terrorverdachts verhaftet und per Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht. Eine Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte entsprechende Informationen des SÜDKURIER.

Sarah O., die inzwischen drei Kinder hat, war Anfang 2018 aus Syrien in die Türkei geflohen.

Das Bild zeigt einen Tweet mit einem Foto von Sarah O. Sie ist in Begleitung ihrer drei Kinder und eines Mannes. Das Bild stammt aus der Türkei und soll im Frühling dieses Jahres entstanden sein.

Jetzt wurde sie von den türkischen Behörden nach Deutschland abgeschoben. Im Flughafengebäude in Düsseldorf wurde sie durch die Bundespolizei befragt und anschließend nach Karlsruhe gebracht.

Über die Türkei nach Syrien gereist

Sarah O. hatte im Oktober 2013 die Bundesrepublik verlassen, um sich in Syrien am Aufbau des Islamischen Staates zu beteiligen. Wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte, reiste sie über die Türkei nach Syrien und erhielt eine Ausbildung im Umgang mit Schusswaffen, bevor sie Anfang 2014 einen aus Nordrhein-Westfalen stammenden IS-Kämpfer heiratete.

Von ihrem Ehemann hat sie inzwischen drei Kinder, die beim Rückflug nach Deutschland ebenfalls an Bord waren. Die Kinder seien „gut versorgt“, sagte Frauke Köhler, Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Die frühere Konstanzer Gymnasiastin wird heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Es wird damit gerechnet, dass die Frau in Untersuchungshaft bleibt – die Vorwürfe sind massiv. So soll Sarah O. nicht nur zum Heiraten und Kinderkriegen nach Syrien gegangen sein, sondern in Herrschaftsbereich der IS-Terrormilizen selber für Angst und Schrecken gesorgt haben.

Ausbilderin für Neuankömmlinge aus Europa

Sarah O. habe eine militärische Ausbildung durchlaufen und sei bewaffnet gewesen, teilte die Behörde mit. Zudem sei sie in die Entscheidungs- und Befehlsstruktur des IS eingebunden und habe ab Februar 2014, gemeinsam mit ihrem Ehemann, Wach- und Polizeidienste übernommen.

Zudem war die Konstanzerin der Anklage zufolge zuständig für die Rekrutierung und Ausbildung von Neuankömmlingen aus Europa. Gemeinsam mit ihrem Ehemann erhielt sie von der Terrormiliz dafür ein monatliches Gehalt von 118 US-Dollar sowie eine mietfreie möblierte Wohnung.

Wann und ob sich Sarah O. vor Gericht verantworten muss, ist noch offen. Sollte es dazu kommen, wäre es einer der ersten großen Prozesse gegen eine IS-Kämpferin in Deutschland. Die Vorwürfe lauten Mitgliedschaft in einer ausländischen wie inländischen terroristischen Vereinigung sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

