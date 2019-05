Konstanz – Im sogenannten Mafia-Prozess vor dem Landgericht Konstanz sollen heute erste Urteile fallen. Dabei geht es um die Angeklagten Christian S. und Pellegrino P., deren Haftbefehl im Gegensatz zu den sechs weiteren Angeklagten ausgesetzt ist.

Am Vormittag forderte Oberstaatsanwalt Joachim Speiermann im Fall von S., dem der Handel mit mehreren Kilo Marihuana vorgeworfen wird, eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, wobei er es dem Gericht überlassen möchte, die Strafe auf Bewährung auszusetzen. S. gehört in dem Prozess, bei dem es auch um mögliche Mafia-Bezüge geht, eher zu den kleineren Fischen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm den Handel mit 19 Kilo Marihuana vor, die er über seinen Cousin beziehungsweise seinen Onkel in Tuningen bezogen haben soll.

S. hatte die Taten noch bei seiner ersten Vernehmung eingeräumt. In der Hauptverhandlung dann, in der er ebenso wie zuletzt noch sieben weitere Angeklagte in der ehemaligen Kantine auf dem Siemensareal in Konstanz sitzt, schieg er über weite Strecken wie auch die anderen.

Speiermann übte in seinem Plädoyer scharfe Kritik am Verhalten der Anwälte, die das Verfahren für ihren Mandanten letztlich verschleppt hätten. „Es wurde weiter geschwiegen. Es wurde weiter widersprochen,“ sagte der Staatsanwalt. Der Prozess hätte für ihren Mandanten schon im November vergangenen Jahres beendet sein können, wenn nicht alles angeweifelt worden wäre, was die Ermittler zu Tage gefördert haben. So werde der Angeklagte am Ende mit 30 000 Euro Verteidigerkosten dasitzen, die er zusätzlich zu den Verfahrenskosten und knapp 50 000 Euro für die Erlöse aus seinen illegalen Geschäften zahlen werde, rechnete er vor. Nach wie vor gebe es Bezüge zur Mafia, sagte Speiermann, der auf abgehörte Gespräche des Onkels von S., Placido Anello verwies.

Die beiden Anwälte von S. verwiesen auf die besonderen Umstände in denen S. in die Sache „hineingeschliddert“ sei. Er sei Opfer eines Autobetrugs geworden, der ihn schließlich veranlasst habe, aus Geldnot heraus ins Drogengeschäft einzusteigen. Bei seiner Vernehmung habe er schließlich auch seinen Onkel und den Cousin belastet, was ihm sehr schwer gefallen sei.

Der Angeklagte selbst bereute seine Tat abschließend. „Ich habe sehr vielen Menschen sehr weh getan, meiner Familie, meiner Frau – ich entschuldige mich dafür,“ sagte S., der mit den Tränen kämpfte.

Angeklagt sind vor dem Landgericht Konstanz seit Oktober 2018 inzwischen noch acht Männer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen bandenmäßigen Drogenhandel vor.

Ein Urteil soll heute noch erfolgen.