Mit einem Sperrfeuer von Anträgen der Verteidigung ging der sogenannte Mafia-Prozess am Mittwoch in eine weitere Runde. Das Misstrauen einiger Verteidiger sitze tief, weil sie der Meinung seien, dass ihnen ein Teil der Ermittlungsakten vorenthalten werde, lautete der Vorwurf an die Anklagebehörde. Das Gericht stellte die Anträge jedoch zurück und rief dafür einen Rottweiler Ermittler in den Zeugenstand, der in dem Verfahren über Erkenntnisse der italienischen Mafia-Jäger und über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Auskunft geben konnte.

Hier schimmerte durch, was in dem laufenden Verfahren immer wieder als Bezug der Angeklagten zur italienischen Organisierten Kriminalität bezeichnet wird: In mehreren Treffen zwischen den deutschen Beamten und ihren italienischen Kollegen der Guardia di Finanza (Finanzpolizei) habe man sich ausgetauscht und die enge Zusammenarbeit per Mail und Whatsapp vertieft, sagte der Beamte.

Aufgrund eines italienischen Rechtshilfeersuchens hätten deutsche Ermittler dann Abhör- und Beschattungsmaßnahmen gegen Placido Anello, einen der Hauptangeklagten in diesem Prozess, durchgeführt. Dieser wird unter anderem eines schwungaften Drogenhandels gemeinsam mit anderen Angeklagten im Schwarzwald verdächtigt.

Anello war den Italienern aufgefallen, als er laut Ermittlungsakte im Juni 2016 eine Waffe der Marke Smith&Wesson im Auto nach Palermo schmuggeln wollte. "Die italienischen Behörden teilten uns mit, dass es Verbindungen über Vertraute zu Familie M. gab", erläuterte der Beamte im Zeugenstand. Der Angeklagte pflege also Kontakte zu Personen, die wiederum Kontakte zur Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia hätten. Den deutschen Ermittlern war Anello im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren aufgefallen, in dem es um eine albanische Drogenbande ging.

Für Anellos Anwälte Tomislav Duzel und Martin Stirnweiss hingegen haben die Aussagen des Ermittlers keine Beweiskraft. Sie widersprachen der Vernehmung, weil relevante italienische Akten nicht vorgelegen hätten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein