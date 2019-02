von SK

Kohlegegner des Bündnisses „Ende Gelände“ haben am Samstagmorgen die Zufahrt des Rheinhafen-Dampfkraftwerks Karlsruhe blockiert. Die Aktion laufe friedlich ab, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von rund 90 Teilnehmern, von denen manche auf den Schienen saßen, über die normalerweise Kohle in das Kraftwerk geliefert wird.

Vertreter von „Ende Gelände“ erklärten in einer Mitteilung, die Aktion sei „eine Reaktion auf das Versagen der Kohlekommission“. Die Organisation selbst sprach von 150 Demonstranten, die sich an den Protesten am Kraftwerk des Energiekonzerns EnBW beteiligten.

Protestaktion des Bündnisses «Ende Gelände» vor dem Karlsruher Rheinhafen-Dampfkraftwerk. | Bild: Julian Rettig

„Indem wir die Schienen zum Kohlekraftwerk blockieren, nehmen wir den sofortigen Kohleausstieg selbst in die Hand“, sagte „Ende Gelände“-Sprecherin Emma Weber. Die Kohlekommission hatte sich darauf verständigt, dass die Kraftwerkskapazitäten ab 2022 schrittweise abgebaut werden und spätestens 2038 auslaufen. Den Kohlekraftgegnern ist dies zu spät. (AFP)