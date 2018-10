Jede Wohnung ist ein geschützter Raum. Fremde haben in ihr nichts zu suchen und schon gar nichts zu filmen, was ja auch eine Form des Raubens ist. Und nun sollen Polizisten im Land in Häusern und privaten Räumen filmen dürfen? Der Innenminister des Landes hat gute Gründe, seine Leute mit Körperkameras auszustatten. In einer brenzligen Situation können sie das Geschehen dokumentieren und zeigen, wer den Streit hochgetrieben hat.

Das dürften in aller Regel nicht die Beamten sein, sondern das gehäufte häusliche Unglück, zu dem sie gerufen werden. Ausufernde Partys, ehelicher Streit, familiäre Dramen: Es liegt auf der Hand, wer sich in der Anspannung schneller im Ton vergreift. Die auf dem Schultern montierten Kameras können die Polizisten vor Pöbeleien schützen, weil allein der Anblick des elektronischen Auges besänftigen mag. Im Übrigen sorgt die Technik auch für Waffengleichheit. Denn längst filmen Umstehende die Polizei bei ihrem Einsatz. Dann bitte auch umgekehrt.

