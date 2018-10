Stuttgart – Am Ende war es dann keine Überraschung mehr, sondern genau die Lösung, über die in Stuttgart schon seit mehreren Wochen unter der Hand spekuliert worden war: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat nach wochenlanger Vakanz die Spitze des Staatsministeriums neugeordnet. Statt einen Überraschungskandidaten und neuen starken Mann – oder eine starke Frau – in der Regierungszentrale zu präsentieren, hat er die Verantwortung auf mehrere bewährte Schultern verteilt.

Hausspitze seit Wochen vakant

Die Neuordnung war nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden des bisherigen Staatsministers, Staatskanzlei-Chefs und Kretschmann-Vertrauten Klaus-Jürgen Murawski erforderlich geworden. Murawski hatte sein Amt bereits seit Ende Juli nicht mehr wahrnehmen können. Zuvor war er wegen seiner Rolle bei der Stuttgarter Klinikaffäre kritischen Fragen ausgesetzt gewesen.

Bayerische Grüne wird Staatsministerin

Nominell Murawskis Nachfolge als Staatsministerin wird die bisherige Staatssekretärin Theresa Schopper antreten, die schon zuvor für die politische Koordination der Regierungsarbeit zuständig war. Dies teilte die Landesregierung gestern offiziell mit. Schopper, die vor ihrem Wechsel als Staatssekretärin nach Stuttgart in der bayerischen Landespolitik aktiv und mehrere Jahre grüne Landesvorsitzende in Bayern war, gilt nicht nur als politischer Kopf und Kretschmanns Ohr in die grüne Partei hinein, sondern genießt auch beim CDU-Koalitionspartner Respekt. Vor kurzem bezeichnete Schopper im Gespräch mit dem SÜDKURIER ihre Funktion als einen Sherpa-Job. Sie sei eine Art Lastenträgerin, die der grün-schwarzen Koalition im Hintergrund den Weg zum Erfolg ebne. „Pfade auskundschaften, Hindernisse umgehen, Absturzstellen vermeiden“, formulierte Schopper.

Jurist Stegmann wird Chef der Staatskanzlei

In den Wochen von Murawskis Abwesenheit hatte Schopper zunehmend dessen Aufgaben übernommen. Zur Seite steht ihr künftig – wenn auch formal unter ihr – der bisherige Abteilungsleiter im Staatsministerium, Florian Stegmann, als neuer Chef der Staatskanzlei. Stegmann wird zum Staatssekretär ernannt, soll die Verwaltung leiten und die Kabinettsarbeit mit den Ministerien vorbereiten. In Berlin bleiben wird dagegen der dritte zuvor gehandelte Kandidat, Staatssekretär Volker Ratzmann, Bevollmächtigter des Landes beim Bund. Künftig soll er voll für die bundespolitische Koordination zuständig sein, bislang lag die Verantwortung dafür ebenfalls bei Murawski.

Interne Lösung

„Diese Lösung schien mir die richtige zu sein“, sagte Kretschmann gestern in Stuttgart auf die Frage, warum denn Murawskis Aufgabenbereich künftig von drei Personen erledigt werden solle. „Ich bin überzeugt, dass sie gut zusammenarbeiten.“ Vor allem aber soll das neue Team handwerklich sauber und geräuschlos arbeiten. „Wir sehen in Berlin, was es bedeutet, wenn man so etwas kann oder eben auch nicht kann“, sagte Kretschmann. „Mitten in der Legislaturperiode schien mir die interne Lösung auch besser, als jemanden von außen neu zu holen.“

Lob von der CDU, Kritik von der SPD

Vom Koalitionspartner CDU gab es Lob, Kritik äußerte der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch, der meinte, offenbar habe man keinem des Trios die alleinige Verantwortung zugetraut. "Das ist Personalwirrwarr auf höchster Besoldungsstufe", so Stoch.

