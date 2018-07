Es ist perfide. Der Mann, dem Gutachter Hartmut Pleines "Pädophilie mit aggressiven, sadistischen Nebenströmungen" attestieren wird, trägt an diesem Verhandlungstag im Freiburger Landgericht einen Rosenkranz um den Hals. Bevor der Experte für forensische Psychiatrie seine Analyse präsentiert, muss Christian L. der Verlesung mehrere WhatsApp-Unterhaltungen mit Berrin T. zuhören.

Es scheint ihm unangenehm zu sein, was da vorgetragen wird. In dem Gespräch geht es um die Vorlieben des vorbestraften Sexualstraftäters: "Du weißt vieles von mir nicht, ich saß bis letztes Jahr vier Jahre im Gefängnis."

L. war zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden, nachdem er sich an einer 13-Jährigen in 23 Fällen vergangen hatte. Damals hatte er das Mädchen dazu aufgefordert, Bilder von ihrer dreijährigen Schwester zu machen. Den Stempel eines Pädophilen aber will Christian L. trotzdem nicht haben.

Seine Neigung kam schon vorher zum Vorschein

Bereits 2005 wird kinderpornografisches Material bei ihm gefunden, 2010 folgte die Verurteilung wegen Missbrauchs. 2015 beginnt die Qual eines dreijährigen geistig und körperlich behinderten Mädchens, wenig später auch die des heute zehnjährigen Sohns von L.s Partnerin Berrin T.

In dem Chat, der verlesen wird, fordert Christian L. Berrin T. dazu auf, ihm "das Mädchen zu besorgen". Was er mit ihr vorhat, stuft er nicht als schädlich für das Kind ein. Das sei "nichts Schlimmes", schreibt er ihr. Er macht sich keine Sorgen, dass das Mädchen reden wird. Sie hat sprachliche Entwicklungsverzögerungen, kann sich nicht gut ausdrücken. Berrin T. akzeptiert seine Neigung: "Das bist halt du", schreibt sie scheinbar ungerührt zurück. Und: "Ich hab dich lieb mit all deinen Fehlern und ich will dich auch gar nicht anders haben."

Sie bittet ihn allerdings, ihren Jungen außen vor zu lassen. "Ich stehe nicht auf Jungs", antwortet L. damals. Es folgen grausame Details über den geplanten Missbrauch an dem Mädchen. Immer wieder sucht Christian L. während der Verlesung den Augenkontakt mit Berrin T. Doch die Frau ist zusammengesunken auf der Anklagebank. Aus dem Chat wird deutlich: Berrin T. ist mit allem einverstanden. Wenige Monate später beginnt sie selbst damit, ihren Sohn zu missbrauchen, bevor sie ihn Christian L. und schließlich weiteren pädophilen Männern überlässt.

Gutacher Hartmut Pleines kommt schnell auf den Punkt

Der Gutachter Pleines dürfe sich nicht auf die Aussagen des Angeklagten stützen, sondern muss "äußere Erkenntnisquellen" nutzen: Akten, Bilder, Videos. Christian L. hat sich als einen Mann beschrieben, der auch mit erwachsenen Frauen "nicht sexuell versage". Was er meint, ist, dass er nicht nur auf Kinder fixiert ist. Doch das sieht der Experte anders. Die "sexuelle Ansprechbarkeit" von Christian L. sei "vor allem und zu einem gewissen Grad ausschließlich" auf Kinder gerichtet. Er habe eine "dissoziale Persönlichkeitsstörung", besitze gleichzeitig aber die "bemerkenswerte Fähigkeit", "auf sein Gegenüber einzuwirken". Seine "Selbstdarstellung" habe "manipulative Züge".

Einerseits hat sich L. zu den Taten bekannt, doch "geringe emotionale Anteilnahme" und ein "geringes Interesse an den Bedürfnissen" seiner Opfer. L. "vereint auf sich eine Reihe von Merkmalen, die für ein hohes Rückfallrisiko sprechen". Es ist die Einschätzung, die das Gericht benötigt, um später eine mögliche Sicherungsverwahrung anzuordnen.

Auch bei Berrin T. zeichnet Pleines ein klares Bild

Erstmals werden Details der Biografie von Berrin T. bekannt, da die 48-Jährige zuvor nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt hatte. Ihre Eltern waren früh verstorben, die Mutter litt offenbar an schwerer Epilepsie. Eine Krankheit, die Auswirkungen auf das ungeborene Kind gehabt haben könnte, mutmaßt der Gutachter: Berrin T. habe "eine unzureichende intellektuelle kognitive Entwicklung", ein Test diagnostizierte bei ihr einen Intelligenzquotienten von 67.

Dennoch habe T. keine "intellektuelle Minderbegabung". „Frau T. ist mitnichten die besonders Nachgiebige“, betont der Experte. "Sie ist auch nicht die Frau, die mit Begriffen wie Hörigkeit zu erfassen" wäre. Stattdessen sei sie durchaus "eine Frau, die sich zu behaupten weiß." Das Problem sieht Pleines an anderer Stelle. Berrin T.'s Sexualität sei schlicht "nicht eingebettet in ein funktionales Verständnis für die Bedürfnisse anderer Menschen".

In der Beziehung mit Christian L. sei T. zwar die "emotional Bedürftigere, die Schwächere, die haltsuchende Beziehungspartnerin". Sie sei bereit gewesen, sich "sich für den Beziehungserhalt selbst zu kompromittieren". Dies führt Gutachter Pleines vor allem auf ihr "mangelndes Normengerüst" zurück. Trotzdem sieht der Experte in Berrin T. eine Frau, die ihren eigenen Willen artikulieren kann. T. hat dennoch jegliche Mitverantwortlichkeit für ihre Taten und die ihres Partners Christian L. von sich gewiesen.

"Besondere Konstellation in dieser Beziehung"

"Aus welchen Gründen auch immer" habe sie die "besondere Konstellation in dieser Beziehung mitgenommen", sei es, "um die Beziehung zu erhalten", sei es "aufgrund eines eigenen Interesses" an den Taten. Ein erhöhtes Rückfallrisiko kann der Gutachter dennoch nicht erkennen. Anders als Christian L. ist Berrin T. zuvor nicht straffällig geworden.

Nach ihrem Sohn hat Berrin T. während der zweitägigen Begutachtung durch den forensischen Psychiater nicht gefragt. Ihre erste Sorge nach der Verhaftung galt dem Tabak, für das sie in der Haft kein Geld habe. Später galt ihr größtes Bedürfnis einem Fernsehapparat in der Zelle. Der Gutachter glaubt nicht, dass eine sozialtherapeutische Einrichtung für die Angeklagte das Richtige wäre. "Frauenvollzug mit psychologischen Gesprächen in gewissen Abständen", rät der Experte.

Berrin T. sei sicher "nicht in der Lage, sich reflektiert mit ihrem Verhalten auseinanderzusetzen". Frau T. "interessiert es einfach nicht" – nicht, wie es anderen geht, nicht, welche Konsequenzen ihr Verhalten hat. Alles ist ihr gleichgültig. Christian L. hört aufmerksam zu. Manchmal nickt er, fast übertrieben. Als wollte er sagen: Das habe ich schon immer gewusst.

