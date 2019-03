Meßstetten vor 1 Stunde

Kasernengelände Meßstetten soll Gewerbegebiet werden

Die Verhandlungen für die künftige Nutzung der ehemaligen Kaserne in Meßstetten (Zollernalbkreis) als Gewerbegebiet kommen nach Angaben der Stadt voran. «Wir sind in der Endabstimmung», sagte Bürgermeister Frank Schroft am Donnerstag. «Im Laufe des Jahres muss eine Entscheidung her.»