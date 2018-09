Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat sich bei den Opfern des sexuellen Missbrauchs durch Priester entschuldigt. „Für alles Versagen und für allen Schmerz bitte ich um Entschuldigung“, sagte Marx am Dienstag bei der Vorlage der von der Bischofskonferenz beauftragten Studie zum Missbrauchsskandal in Fulda. „Ich schäme mich“, sagte Marx weiter.

Dies betreffe „das Vertrauen, das zerstört wurde“ ebenso wie das Wegschauen von vielen Verantwortlichen. Marx räumte zudem grundsätzliches Versagen des Klerus ein. „Wir haben zu lange weggeschaut, um der Institution willen und des Schutzes von uns Bischöfen und Priestern willen.“

Harald Dreßing, Professor am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, stellt auf einer Pressekonferenz der Deutschen Bischofskonferenz die Studie "Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz" vor. | Bild: Arne Dedert (dpa)

Der Leiter der von der Deutschen Bischofskonferenz beauftragten Studie zum sexuellen Missbrauch durch Geistliche hat sich „erschüttert“ von den Ergebnissen gezeigt. Er habe an sich als forensischer Psychiater eine professionelle Distanz, sagte der Mannheimer Professor Harald Dreßing am Dienstag bei der Vorstellung der Studie in Fulda.

Genaue Zahl der Täter wird sich wohl nicht ermitteln lassen

Aber sowohl das Ausmaß als auch der Umgang der Kirchenverantwortlichen mit den Taten hätten ihn erschüttert. Dreßen sagte, die genaue Zahl der Täter werde sich nicht ermitteln lassen. Die von den Studienmachern angegebene Zahl von 1670 Klerikern sei nur die aus den vorliegenden Akten ermittelbare „untere Schätzgröße“ für eine Zahl der Täter.

„Wir müssen viel mehr von einem deutlich größeren Dunkelfeld ausgehen.“ Es gehe hier um die „Spitze eines Eisbergs, dessen tatsächliche Größe wir nicht kennen“. Dreßen sagte, in der Kirche gebe es weiterhin spezifische Strukturen, die den sexuellen Missbrauch begünstigten.

Es gehe um einen „Missbrauch der Macht“. Es gehe aber auch um den Umgang mit Themenfeldern wie Sexualität und Homosexualität, dem Zölibat und der Beichte. Wie der Studienmacher sagte, zog die Kirche noch immer nicht die nötigen Konsequenzen aus dem Bekanntwerden des Missbrauchskandals im Jahre 2010. „Es handelt sich nicht um ein historisches Phänomen, das in der Vergangenheit abgeschlossen wurde.“ Weitere Prävention und Aufklärung seien dringend notwendig.

