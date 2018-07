von Julia Giertz, dpa

Heidelberg (dpa) Fast-Food-Verpackungen, Einwegbecher, Pizzakartons – der Müll auf Straßen und Plätzen nimmt zu. „Draußen ist das neue Drinnen“, erläutert Rolf Friedel, Landeschef des Verbandes kommunaler Unternehmen – in Pforzheim nennt man das „Mediterranisierung der Städte“. Der Leiter des Heidelberger Amtes für Abfallwirtschaft beklagt, dass vor allem an Wochenenden auf Plätzen und Grünanlagen Verpackungen zurückgelassen werden. Der Trend stellt die Kommunen vor große Herausforderungen und Kosten.

Die Berliner Humboldt Universität sieht in ihrer Studie für den Bundesverband kommunaler Unternehmen einen deutlichen Trend zum „Littering“ – ein englischer Fachbegriff für das achtlose Wegwerfen von Müll. Brennpunkte sind demnach Schulen, Grillstellen, Plätze, Parkanlagen sowie bereits verschmutzte Orte. Besonderes ärgerlich: Kaffeebecher. Bundesweit werden 320 000 Stück wegschmissen – pro Stunde. Um dem Einhalt zu gebieten, haben Städte wie Heidelberg, Tübingen und Mannheim eigene Systeme für wiederbefüllbare Becher entwickelt. In Freiburg nutzen 30 000 Kaffeetrinker solche Becher.

Dem Ersten Bürgermeister von Pforzheim, Dirk Büscher setzt ab 2019 Müllsheriffs ein. Die zwei mit Tablet und Handy ausgestatteten Müllpolizisten können Schmutzfinken zehn bis 2500 Euro und Wiederholungstätern bis zu 5000 Euro abknöpfen. Kostenpunkt für das Novum: gut 200 000 Euro im Jahr.

Die Studentenstadt Tübingen versucht seit Juni mit einem Gestell für Pizzakartons das Neckarufer sauber zu halten. Ein solarbetriebener Müllpressbehälter am Bahnhofsvorplatz soll überfüllte Abfalleimer verhindern. Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) plant zudem eine Steuer auf Einwegverpackungen und -geschirr. „Dann können wir diejenigen zur Kasse bitten, die den Müll durch ihr Konsumverhalten verursachen.“

Stuttgart hat die Zahl seiner Papierkörbe seit 2006 um fast 40 Prozent auf über 5400 erhöht. 16 „Abfall-Presshaie“ sollen aufgestellt werden, die je nach Abfallart bis zu 700 Liter Müll aufnehmen. Die Anschaffungskosten liegen bei 8000 Euro pro Stück. Die Kosten der Kommunen steigen. So erhöhten sich die Ausgaben in Mannheim und Pforzheim in den letzten zehn Jahren jeweils um rund ein Drittel.

Was die Müll-Verursacher bewegt, hat die Berliner Studie in den Blick genommen. Die Motive: Faulheit, Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit. Wie kann ein Umdenken gelingen? In Karlsruhe setzt man bei den Kindern an. Das Abfallwirtschaftsamt bietet eine Spiele-App zur Abfalltrennung und einen Lernkoffer für Kitas und Schulen an. Der Pforzheimer Bürgermeister Büscher setzt auf das gute Vorbild der Eltern. Wenn diese schon nicht den richtigen Umgang vermittelten, folgten die Kinder häufig diesem Beispiel.

