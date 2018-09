von SK

Herr Wolf, Sie bekleiden das schönste Amt in der Landesregierung – sie sind zuständig für den Tourismus. Wie kam das?

Als ich die Zuständigkeit für den Tourismus erhielt, hat mancher geschmunzelt. Heute werde ich um diese Zuständigkeit beneidet. Ja, es ist ein wunderbares Feld und es passt gut zu Europa, denken Sie nur an die große Zahl ausländischer Gäste. Gastfreundschaft und Beherbergen hat viel mit Heimat zu tun, die mir auch sehr wichtig ist.

Früher sprach man noch von Fremdenverkehr. In Baden-Württemberg läuft er sehr gut, sei es in Nordbaden, am Bodensee oder auf der Schwäbischen Alb. Nun hört man bereits die Warnungen: Ruht euch nicht aus auf den Lorbeeren.

Was den früher so bezeichneten Fremdenverkehr angeht, darf man dessen heutige Wirkung auf das eigene Land nicht verkennen: Die Zahlen zeigen, dass die Baden-Württemberger selbst ihre besten Gäste sind, in ihrem Bundesland reisen und Gästebetten belegen. Die angesprochenen Warnungen teile ich: Tourismus ist kein Selbstläufer, wir dürfen nicht selbstzufrieden und satt werden. Und wir können noch besser werden.

Wo zum Beispiel?

In einigen Regionen arbeiten wir noch zu wenig zusammen. Dabei muss ich als Anbieter über Kreis- oder Gemeindegrenzen hinwegschauen. Denn für solche Grenzen interessieren sich unsere Gäste nicht.

Am Bodensee klappt das nicht. Das nördliche Ufer des Sees und die Region Konstanz gehen in der Vermarktung ihre getrennten Wege.

Das stimmt leider. Seit Jahren wird daran gearbeitet, doch immer wieder gibt es Rückschläge.

Wo verbringen Sie ihren Urlaub?

In diesem Sommer kam ich durch`s ganze Ländle. Auch im nördlichen Schwarzwald habe ich mich einige Tage aufgehalten. Diese Region hat eine große Tradition als Bäderland und war viele Jahre sehr auf dieses Image fixiert. Jetzt wird dort auch Neues versucht. Das habe ich mir angesehen. Dazu kamen die Schwäbische Alb, das Donautal und der Europapark.

Wir springen jetzt vom Urlaub in die Rechtspflege. Sie sind Minister für Justiz. Sie stocken seit zwei Jahren das Personal in den Justizvollzugsanstalten (JVA) auf. Was ist dort los?

Eine Aufstockung war dringend nötig. Als ich das Ministerium übernahm, im Frühjahr 2016, da stiegen die Belegungszahlen in unseren Justizvollzugsanstalten stark an. Seit dem Jahreswechsel 2015/2016 gehen die Zahlen steil nach oben.

Warum?

Man muss da aufpassen, dass man sich zur Erklärung nicht nur auf eine einzige Ursache stürzt. Allerdings legen die Herkunftsländer, aus denen die Häftlinge kommen, einen Schluss nahe: Die Flüchtlingswelle von 2015 spüren wir auch in den Gefängnissen.

Ohne diese massenhafte Einwanderung wären die Gefängnisse im Land nicht so voll?

Es ist so, dass wir in unseren Anstalten einen Ausländeranteil von knapp 50 Prozent verzeichnen. Das sind die Fakten. In der U-Haft sind es sogar an die 70 Prozent. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass bei Menschen mit Migrationshintergrund eine größere Fluchtgefahr besteht.

War Ihnen klar, in welchem Zustand die Justiz sich befand?

Da muss ich meinen Vorgänger Rainer Stickelberger in Schutz nehmen: Das Ministerium war in einem guten Zustand. Dennoch war seit Langem offensichtlich, dass wir zu wenig Personal für den Justizvollzug haben. Deshalb wollte ich auch hier die Weichen neu stellen.

Wankt der Rechtsstaat? Mancher beginnt, am Rechtsstaat zu zweifeln.

Der Rechtsstaat wackelt nicht. Allerdings verstehe ich Menschen, die daran gelegentlich zweifeln. Die sich fragen, ob der Staat auf die aktuellen Herausforderungen richtig reagiert. Das Ganze erhält eine scharfe Note, wenn der Einzelne sieht, dass sein Staat etwa dann funktioniert, wenn es um die Eintreibung von Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten geht.

Können Sie ein Beispiel geben?

Neulich hat mich ein Landwirt auf meiner Sommertour darauf hingewiesen, dass er bei neu geborenen Kälbern binnen 14 Tagen einen Nachweis vorlegen müsse und das genau überwacht werde. Er hat mich gefragt, warum sich der Rechtsstaat demgegenüber bei den großen Fragen teils nicht durchsetzen könne, etwa bei illegalen Einreisen. Diese scheinbar doppelten Maßstäbe sind für viele schwer zu akzeptieren. Das gilt erst recht, wenn die Bundesrepublik abgelehnte Asylbewerber nicht ausweisen kann, selbst wenn diese straffällig geworden sind, weil die Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen. Da entsteht eine Stimmung mit dem Unterton, der Rechtsstaat habe ein Problem.

Sie geben das Stichwort: Der straffällige Asylbewerber kann nicht abgeschoben werden. Die meisten Bürger verstehen das nicht.

Das ist in erster Linie keine juristische Frage, sondern eine politische. Es ist bisher eben nicht gelungen, bestimmte Länder zu sicheren Herkunftsländern zu erklären – obwohl Asylbewerber von dort oft nur eine minimale Anerkennungsquote haben. Ich spreche gezielt von den Maghreb-Staaten, deren Bürger hohe Anteile an den Gefangenen in den Haftanstalten ausmachen. Es ist aber allgemein sehr schwer, mit Ländern Rückführungsabkommen abzuschließen, damit sie ihre eigenen Bürger zurücknehmen.

In Offenburg wurde vor einigen Wochen ein Arzt in seiner Praxis erstochen, mutmaßlich von einem Somalier. Es blieb ruhig. In Chemnitz wird ein Deutscher getötet, wohl auch von Flüchtlingen. Darauf beginnen acht Tage voller Zorn und Ausschreitungen. Ein Unterschied.

Auch in Offenburg wurde demonstriert. Aber die Dimension ist nicht vergleichbar, richtig. Was sind die Gründe? Ich warne davor, alle Sachsen in Sippenhaft zu nehmen und zu Rechtsradikalen zu erklären. Schauen wir also genau hin. Auch dort gibt es viele, die sich um die Sicherheit in ihrem Land sorgen.

Horst Seehofer hat weitgehende Pläne für diesen Bereich vorgelegt. In der Umsetzung tut sich aber wenig.

Bisher sehe ich von den vielgepriesenen Ankerzentren wenig. Sie könnten der Schlüssel sein – von der Ankunft bis zur Rückführung würde alles an einem Ort abgewickelt. Sie sind auch in der Koalitionsvereinbarung vermerkt. Bei der Umsetzung sehe ich nun wenig, Fehlanzeige. Ankündigung und Realisierung fallen auseinander. Auch das erschüttert das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die Politik.

Guido Wolf, 56, stammt aus Weingarten. Der Jurist wurde 2002 zum Landrat von Tuttlingen gewählt. Vier Jahre später zog er auch in den Landtag ein, wo er seitdem ohne Unterbrechung sitzt. 2016 führte er die CDU in den Wahlkampf. Sie erhielt 27 Prozent und wurde von den Grünen auf Platz 2 verwiesen. Seit Mai 2016 ist Guido Wolf Minister für Justiz, Europa und Tourismus.

In den Strafanstalten im Land mit ihren 7500 Plätzen sprechen Ihre Mitarbeiter inzwischen von einem steigenden Anteil psychisch auffälliger Insassen. Können Sie das erklären?

Die Häftlinge setzen sich in ihrer Gesamtheit anders zusammen als noch vor 10 oder 20 Jahren. In den Justizvollzugsanstalten des Landes finden Sie 96 Nationalitäten. Die Häftlinge kommen teils aus Kulturen, in denen der eigene Körper nichts gilt und man keine Rücksicht darauf nimmt. Sie setzen ihn aufs Spiel. Viele haben auch Gewalterfahrungen gemacht, mit allen Folgen für ihre psychische Entwicklung. Das hat Folgen für die Justizvollzugsbediensteten. Es wird für sie schwieriger, ihren Dienst auszuüben.

Was tun Sie dagegen?

Wir haben im personellen Bereich nachgelegt. Wir stellen Ärzte ein, Sozialarbeiter, Psychologen, um das in den Griff zu bekommen. Was wir dringend brauchen, ist ein neues Vollzugskrankenhaus. Das derzeitige Vollzugskrankenhaus auf dem Asperg wird den Anforderungen nicht mehr gerecht.

Vom Krankenhaus zur CDU. Sie sind ein leidenschaftlicher Parteimensch. Interessant ist der Guido Wolf im Wahlkampf – und der Guido Wolf danach. Zwei verschiedene Persönlichkeiten…

… Das nehme ich anders wahr. Der Wahlkampf ist eine eigene Zeit. Der vergangene Landtagswahlkampf stand im Zeichen größter Spannungen innerhalb der Union und innerhalb der ganzen Gesellschaft. Nicht nur in Baden-Württemberg. Nach der Wahl lief das bei mir so ab: Erst der Schock über das Ergebnis vom 13. März 2016, dann die Nachdenklichkeit, dann die Motivation. Letztere trägt mich im Amt.

Was auffällt: Sie halten sich zurück. Zu vielen Dingen, die Thomas Strobl kommentiert, schweigen Sie, springen nicht über jeden Stock.

Als Politiker sind Sie auf einer permanenten Gratwanderung. Ich will mein Amt ausfüllen und meine Arbeit tun. Und es in die Öffentlichkeit tragen, das ist Teil eines Politikerlebens.

Für Gerichtsurteile trifft das nicht zu.

Als Justizminister habe ich mir auferlegt, mich nicht zu laufenden Ermittlungsverfahren zu äußern. Das ist nicht Sache eines Justizministers.

Gar kein Urteil?

Gerichtsurteile werde ich weder loben noch kritisieren. Sobald Sie sich in diese Diskussion begeben, werden Sie aus dem Kommentieren nicht mehr herauskommen.

Wird die AfD in zehn Jahren noch im Landtag sitzen?

Eines kann man sagen: Die Strategie der Ausgrenzung und des Totschweigens hat sich als grob falsch erwiesen. Diese Strategie wurde noch im Bundestagswahlkampf 2017 angewandt. Die AfD ist aus der Flüchtlingskrise heraus großgeworden. Sie greift Stimmungen auf und meldet sich überall dort zu Wort, wo sie Unzufriedenheit ortet. Wahrscheinlich müssen wir uns auch in den nächsten Jahren mit der Partei auseinandersetzen. Das ist kein kurzfristiges Phänomen.

Aber wie? Es beginnt schon mit der Frage, ob sich die Vertreter anderer Parteien auf ein Podium mit AfD-Vertretern setzen.

Man kann nicht so tun, als ob man mit diesen Kandidaten nicht reden müsse. Das wäre die pure Arroganz der Macht. Es sind gewählte Mandatsträger inzwischen. Es wäre grundfalsch, eine Debatte mit ihnen abzulehnen.

Wo kann man sie packen?

Man sollte sie an ihrer mangelnden Kompetenz packen. Sie haben kaum Lösungen und Vorschläge parat für die Missstände, die sie anprangern. Es gibt das ZDF-Sommerinterview mit Alexander Gauland, bei dem er zu Themen wie Rente oder Internet vernünftige Antworten schuldig bleibt.

Die Wähler scheint das freilich kaum zu stören.

Deshalb muss man analysieren, weshalb Menschen die AfD überhaupt wählen. Nur ein kleiner Anteil kennt das Programm überhaupt. Den größeren Teil bilden Wählerinnen und Wähler, die von den Volksparteien tief enttäuscht sind. Sie sind überzeugt, dass man den traditionellen Parteien einen Denkzettel verpassen muss. Anders gesagt: Sie setzen einen Hilferuf ab.

Es gibt einen neuen Guido Wolf in Punkto Haarfarbe. Sie sind heller geworden.

Ich lebe gut damit und fühle mich natürlich wohl.

